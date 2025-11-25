Un 25N necesario en Castellón

Nuestra provincia vuelve a situarse este 25N ante un espejo incómodo que refleja una realidad que, lejos de disiparse, parece crecer con una obstinación que desafía los avances logrados en las últimas décadas. El aumento de denuncias por violencia machista en la primera mitad de este año no puede entenderse solo como un dato frío o una tendencia más en una larga sucesión de estadísticas sino como la consecuencia de un fenómeno complejo en el que conviven una mayor concienciación social con la persistencia de conductas que siguen dañando a muchas mujeres. La cifra de más de 1.500 denuncias en seis meses muestra que el problema no disminuye y que el goteo diario de casos continúa erosionando la convivencia y la seguridad de quienes se ven obligadas a dar el paso de acudir a una comisaría para relatar episodios que deberían avergonzarnos como sociedad.

Resulta evidente que una parte de este incremento responde a una mejora en la capacidad para detectar y acompañar a las víctimas y también a una ciudadanía que ya no normaliza lo intolerable. Sin embargo esta explicación no puede convertirse en un consuelo que oculte la persistencia de estructuras machistas que siguen presentes en demasiados ámbitos. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana mantiene abiertos miles de casos en el sistema Viogén y los perfiles que se repiten año tras año confirman que la violencia se dirige de forma casi sistemática hacia mujeres en plena etapa vital y laboral lo que condiciona proyectos personales y profesionales y perpetúa desigualdades que después aparecen maquilladas en otras estadísticas.

Tampoco puede olvidarse el dato más doloroso el de las mujeres asesinadas. Desde 2003 son más de 1.300 en España y 21 de ellas en Castellón, un rastro que evidencia que la violencia machista no es una sucesión de hechos aislados sino una manifestación extrema de una cultura que aún concede espacios de poder y control a quienes se resisten a aceptar la igualdad real. Las asociaciones feministas lo recuerdan con frecuencia y denuncian que la incidencia sigue siendo especialmente alta situándonos entre las comunidades autónomas con más feminicidios y más denuncias lo que obliga a las administraciones a no bajar la guardia y a plantear políticas que estén a la altura de una emergencia que no cesa.

En este contexto, la proliferación de discursos negacionistas añade una capa de riesgo que no debe subestimarse. Cada mensaje que cuestiona la existencia misma de la violencia machista no solo desinforma sino que desarma a las instituciones y empuja a algunas víctimas a desconfiar del sistema de protección. Por ello resulta imprescindible que las formaciones políticas, que las instituciones, sin matices, se conciencien plenamente de una evidencia que está respaldada por años de estudios y por el testimonio directo de miles de mujeres afectadas.

La celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género debería servir para algo más que para desplegar actos simbólicos aunque éstos tengan un valor innegable. Las sillas vacías y los nombres de las víctimas recuerdan de forma silenciosa el drama que se vive cada año pero el verdadero homenaje debe materializarse en políticas estables en recursos suficientes y en un compromiso sostenido que no se vea alterado por los cambios de ciclo político o por debates partidistas que tanto nos alejan de un clima en sana convivencia.