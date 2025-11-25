Opinión | LA RUEDA
25N: Vila-real al costat de les dones
Cada 25N tornem a mirar de cara una realitat que ofega masses vides: el masclisme mata, controla, humilia i condiciona els projectes de futur de moltes dones. No és un problema privat ni un conflicte de parella: és una vulneració greu de drets humans i un atac frontal a la democràcia.
Per això, per a nosaltres el 25N no és una foto ni un minut de silenci. És el recordatori d’allò que fem els 365 dies de l’any des de la Regidoria d’Igualtat i des de la Casa de la Dona: atenció i acompanyament a les dones, coordinació amb Serveis Socials, Policia i Sanitat, formació al personal municipal, Punts Violeta en festes, tallers a instituts i col·legis, l’Escola d’Igualtat o projectes com Sabers de dones que posen en valor la memòria i la força de les nostres majors. Aquest treball quotidià és la millor resposta a qui nega la violència masclista o vol reduir-la a un eslògan buit. Davant els discursos d’odi i els intents de retallada, nosaltres oposarem més educació, més recursos i més feminisme. Perquè el feminisme no divideix: protegeix, obri camí i fa possible que totes puguem viure sense por.
La responsabilitat és col·lectiva: de les institucions, que hem de garantir recursos i seguretat; de la societat, que ha de trencar silencis i complicitats; i també dels homes, que han de revisar privilegis i ser aliats actius en aquesta lluita. Des de la regidora d’Igualtat de Vila-real, ens comprometem a mantindre i ampliar programes, arribar a més barris i dones i exigir que aquesta lluita siga una prioritat real, amb recursos i resultats mesurables.
Aquest 25N recordem les que ja no hi són, les que sobreviuen i les que encara no s’atreveixen a demanar ajuda. Per totes elles, a Vila-real continuarem treballant, cada dia, perquè cap dona haja de triar entre la seua vida i la seua llibertat. Vila-real, sempre del costat de les dones.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
