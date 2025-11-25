Opinión | LA RÚBRICA
50 anys de democràcia
Fa cinquanta anys que Espanya va abraçar la democràcia després de 39 anys de dictadura i de repressió contra qui s’hi resistia. Des de fa mig segle vivim el període de més estabilitat i drets de la nostra història; només cal mirar al voltant i vore drets que abans eren impensables.ui, si discrepes del govern, ho pots manifestar a viva veu o mitjançant el teu vot. Si vols reclamar drets, tens mecanismes per a fer-ho. Si vols estimar qui vulgues, també ho pots fer sense por d’acabar apallissat o tancat entre reixes. Gràcies a la democràcia tenim sanitat pública, educació, pensions, protecció davant la violència masclista i drets LGTBI.
Per això em preocupa molt esta moda actual de banalitzar la dictadura, d’idealitzar-la com un temps en què es vivia bé i s’era lliure. Darrere d’esta porqueria que blanqueja un règim sanguinari, darrere de cada meme i de cada vídeo, no hi ha cap nostàlgia innocent, hi ha una extrema dreta sedegosa de poder des de 1975 que vol esborrar drets i reescriure la història. I ve forta, inoculant este verí entre els més joves, rebentant espais d’opinió a les xarxes i la convivència a base de fake news. Però anem a parlar clar. Este clima no naix del no-res. Comença quan el PP obri les portes de les institucions i assumeix el relat d’aquells que volen afeblir la democràcia per a evitar ser fagocitats. Des d’aleshores tenim un país pitjor i polaritzat.
La millor vacuna davant tot això és més educació, memòria i democràcia.ui som lliures perquè hi ha democràcia. I res del que hem conquistat està garantit. Està en mans de totes i tots desmuntar falsedats i defensar, cada dia, la democràcia que hem heretat perquè continue enfortint-nos com a societat.
Subdelegada del Govern a Castelló
- El ganadero de Borriol, Daniel Ramos, adquiere el mítico hierro de Paquirri
- Salvaje ataque: Apuñalado para robarle 30.000 euros de máquinas tragaperras en Castellón
- Marcelino no se muerde la lengua: 'Hubo un equipo que vino a perder tiempo y el árbitro ayudó al infractor
- Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea
- Indignación Nules: Pillan robando cítricos a 20 personas organizadas «como una cuadrilla normal»
- Una joven de 19 años, herida con politraumatismo tras chocar contra una farola en Onda
- Un árbitro de Castellón hace desalojar toda la grada y la cantina por miedo a una agresión
- La emboscada al recaudador de las tragaperras de Castellón