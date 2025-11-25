Autónomos: los grandes olvidados

Hablar de los autónomos en España es hablar de una contradicción permanente: se les considera el motor de la economía, pero rara vez se les trata como tal. Cada año escuchamos promesas de reformas profundas, simplificación administrativa y protección real. Sin embargo, la realidad continúa siendo la misma: un sistema que penaliza más el intento que el fracaso, y que obliga a miles de profesionales a emprender con el freno de mano puesto.

La cuota fija mensual continúa siendo el símbolo más evidente de este desajuste. Aunque el nuevo sistema pretende adaptarla a los ingresos, en la práctica sigue siendo una carga elevada para quienes viven con ingresos irregulares o estacionales, algo propio de gran parte del tejido autónomo.

Mientras en otros países la cotización se calcula a posteriori y según beneficios reales, en España se paga antes de facturar, como si la actividad económica fuera una línea recta sin turbulencias.

A esto se suma la burocracia: trámites repetitivos, digitalizaciones a medias y normativas que cambian con frecuencia. La sensación es que el autónomo debe ser, además de profesional, contable, abogado y, a veces, adivino. Muchos sienten que pasan más tiempo justificando su actividad que desarrollándola.

Desequilibrio

El riesgo tampoco está equilibrado. La escasa protección ante la enfermedad, las bajas insuficientes o la incertidumbre sobre la jubilación generan un panorama en el que el autónomo siempre acaba perdiendo. Cuando la economía va bien, debe asumir más; cuando va mal, está prácticamente solo.

Una reforma valiente

Es evidente que España necesita una reforma valiente, no un maquillaje periódico. Si de verdad queremos una economía innovadora y flexible, debemos ofrecer a quienes emprenden un entorno donde el esfuerzo tenga recompensa y la incertidumbre no sea una condena inevitable. Reconocer el valor de los autónomos es el primer paso para conseguirlo; construir un sistema que esté a su altura, el imprescindible.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista