La actividad de la masonería en Castellón en los años finales del restauracionismo, fue intensa. En el último tercio del siglo XIX, pueden contabilizarse en la capital hasta seis células encuadradas en las categorías de Logias o Capítulos, tales como La Verdad, Perfecta Razón, Tres estrellas, Castalia, Esperanza y Progreso. Algunas de estas asociaciones, como la segunda y la tercera, llegaron a contar con nutridas bibliotecas. Tampoco faltaron agrupaciones en otras localidades de la provincia como Vinaròs, la Vall, Segorbe, Nules, Morella, Vilafamés o Vila-real, que se debieron a los prosélitos de la Plana que influyeron en las comarcas aledañas. Entre la mayor parte de los miembros de esas agrupaciones encontramos militares, abogados, médicos, comerciantes, empleados o propietarios, lo cual es indicativo de unas clases acomodadas e intelectualmente preparadas, que se organizaron en el contacto con funcionarios y militares foráneos, vinculados al Gran Oriente Español, que habían venido destinados la provincia y en particular a la capital.

Nombres como Fernando Gasset, Gaetà Huguet Breva, Francisco González Chermá, Mateo Asensi, Manuel Bueso, Enrique Perales, Vicente Sos o Francisco Masip, están documentados en las filas de las obediencias masónicas, con nombres tan significativos como Daoiz, Prim, Pinzón, Darwin, Gutenberg, Haeckel, Aníbal, Justiniano o Floridablanca.

