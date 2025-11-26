Retomar las obras del IES Jaume I ha sido un inmenso desafío, pero por fin es una realidad. ¡Qué fácil se dice y cuánto ha costado llegar hasta aquí!

Cuando este equipo de gobierno asumió la responsabilidad municipal, la anterior empresa constructora tenía los trabajos paralizados y no existía ningún tipo de comunicación con el entonces ejecutivo socialista. Nos encontramos con una situación de bloqueo total. Nuestra prioridad fue clara: desbloquearlo sin caer en la vía judicial, que habría demorado años la solución.

Tras intensas negociaciones con la anterior mercantil para pactar una salida rápida y, sobre todo, innumerables reuniones con la Conselleria de Educación, logramos el objetivo de que aceptaran un incremento de la financiación del proyecto en más de 8,6 millones de euros, alcanzando un presupuesto total de más de 22 millones de euros. Este aumento era imprescindible debido al incremento de precios generalizado y desbocado que está sufriendo el país con el gobierno de Sánchez.

Durante la visita de reanudación en Burriana, el propio conseller, José Antonio Rovira, destacó la solvencia de la empresa a cargo de la construcción de uno de los mayores institutos de la Comunitat Valenciana, asegurando que hace apenas días habían inaugurado otro centro educativo en nuestra región. En estos meses, hemos demostrado que es posible acelerar los tiempos de una administración a menudo lenta y burocrática. El objetivo de sacar de los barracones a más de 1.200 alumnos está ahora más cerca. Con el inicio oficial de las obras, arranca una cuenta atrás que previsiblemente durará 20 meses para que nuestros alumnos puedan disfrutar en el curso 2027/2028 de un instituto, permítanme la expresión, «como Dios manda».

El nuevo IES Jaume I contará con 24 aulas de ESO, 6 de Bachillerato, 7 de Ciclos Formativos y una completa zona polideportiva. Será un edificio adaptado a los nuevos tiempos, con eficiencia energética y sostenibilidad, e incluirá un módulo de Formación Profesional (FP) específica para artistas falleros, un dato relevante que nos permitirá formar nuevos talentos en nuestra ciudad que mantengan viva nuestra identidad y tradiciones.

Con mucho esfuerzo y trabajo, hemos logrado una de las mejores noticias que podíamos dar a la comunidad educativa en Burriana. La política municipal debe estar lejos de las batallas partidistas estériles. Nosotros estamos centrados en lo que realmente importa: solucionar los problemas, transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Alcalde de Burriana.