Periodistas perjuros

El perjuro es un delincuente que miente deliberadamente, estando bajo juramento o promesa de decir la verdad, ante una autoridad, normalmente un juez o tribunal. A falta de saber los fundamentos sobre los que se basa la sentencia contra el fiscal general, debemos entender que los cinco magistrados juzgadores entendieron que había falsedad en las apabullantes pruebas que presentasteis los periodistas ante el Tribunal Supremo, según las cuales el fiscal general no filtró la noticia verdadera del ciudadano que ustedes ya saben (no nombro a su novia por si acaso) y su reconocimiento de delito de defraudación. Si es así para estos magistrados, cometisteis una mentira deliberada, bajo juramento y ante ellos, los supremos juzgadores.

En este momento, y a falta de que en la sentencia se nos reflejen pruebas contundentes que sirvan para desvirtuar vuestras declaraciones, se debería considerar que se os ha imputado un delito de perjurio como un pino. No así al periodista Miguel Ángel Rodríguez que sí dijo toda la verdad y nada más que la verdad al decir que «Soy periodista, no soy un notario que necesite una compulsa». Avalado por el PP, según el cual «mentir no es ilegal». Los magistrados os han imputado un delito de perjurio por la puerta de atrás. Además de destrozar el Derecho al Secreto Profesional que nos debía amparar a todos los profesionales. Tendréis que hacer algo. Porque como dijo Aznar: «El que pueda hacer, que haga». Que hay una parte de las instituciones del Estado que lo están haciendo. ¡Vaya si lo están haciendo!

Urbanista