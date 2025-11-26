Más provincia que nunca

Las instituciones son representantes del pueblo. La Diputación de Castellón lo es de mi provincia. Y flaco favor haríamos a nuestros ciudadanos si en lugar de dedicarnos a trabajar por ellos nos dedicáramos a servirnos de ellos. Esto es precisamente lo que ha hecho el PSOE. Ocupar la presidencia del Gobierno de España para servirse a sí mismo y abandonar a los españoles. Para incumplir, incluso sus deberes en el cargo, como cada día nos demuestra Pedro Sánchez.

Esta provincia y esta Diputación saben lo que es el abandono del Gobierno de España, pero unidos trabajamos para superar todas las trabas que Pedro Sánchez nos pone en el camino, y que no son pocas. Ese empeño, que es el de los miles de castellonenses que trabajan de sol a sol para dar lo mejor de sí mismos, es el que engrasa el motor de esta institución, que es vuestra, de toda la provincia. Y en ese deber de servicio público hemos decidido que el próximo año sea, más que nunca, el de todos los municipios y el de todos los castellonenses.

Y lo hemos compartido con nuestras alcaldesas y alcaldes. Ayer esta institución reunió ese poder local de todos los signos políticos para transmitir que la Diputación tiene la obligación de trabajar por los castellonenses y no de servir a ideologías. Aprobar unos presupuestos, el deber de liderar el progreso y la prosperidad, y la responsabilidad de abanderar el desarrollo. Y no solo lo decimos. Nosotros cumplimos.

El primer paso: garantizar el Fondo de Cooperación en los presupuestos de 2026. Para dar estabilidad y seguridad a mi tierra, cumplir con nuestros pueblos y generar liquidez desde el inicio del año. El segundo paso: incrementar el plan Impulsa. Inyectaremos la mayor cuantía de la historia, hasta 32,5 millones de euros dirigidos a empoderar la fuerza de mi provincia, a garantizar en los próximos dos años la materialización del cambio. El reto que a esta institución le encomendaron sus ciudadanos y que nosotros cumplimos. Lo hacemos de la mano de los 135 municipios de Castellón porque son la médula espinal de esta provincia. Es a ellos a los que nos dirigimos para que sean ellos los que nos marquen una estrategia de éxito en la que la Diputación ejerce de fiel aliada. Una institución sensible y permeable a los cambios, capaz de reconocer el problema y buscar la solución. Decidida a inyectar el combustible económico que empodere a una tierra que otros dejan en punto muerto.

Somos el ejemplo a seguir. El espejo en el que el Gobierno de España debe mirarse para asumir las responsabilidades constitucionales que lleva tres años incumpliendo. Coherencia y honestidad. Dignidad para mirar a los ojos a los ciudadanos y lealtad para sembrar de oportunidades nuestra tierra.

Nosotros decidimos tomar este camino y ser servidores públicos. Otros, sirven a sus siglas, como cada día hace el PSOE provincial callando ante el castigo y vendiendo a su tierra, porque primero es el líder. Nuestro objetivo es otro. Es el de hacer grande a la provincia con el plan Impulsa, que crece con 783.940 euros más el próximo año demostrando que las palabras, que en otro tiempo solo eran propaganda, hoy son hechos cumplidos. Garantía para prosperar.

Ese incremento económico viene ligado a una forma de entender la política desde el respeto a la autonomía y la libertad. Aquello de que en cada hogar, el mejor que conoce las prioridades es el que las gobierna. Y por eso el plan Impulsa se nutre de esta filosofía para dejar que las mejores decisiones las tomen los castellonenses.

Una perspectiva liberal que ofrece autonomía para invertir en obras o financiar gastos corrientes. La decisión la toman nuestras alcaldesas y alcaldes, porque son quienes mejor saben si es necesario levantar soluciones mediante infraestructuras o aliviar la carga económica mediante el pago de facturas.

Sobre estos mimbres construimos un proyecto que se nutre de un tercer pilar, el de la burocracia. En esta institución, las cosas no van despacio. Demostramos que es posible tramitar con agilidad. Y por eso permitimos a nuestros pueblos presentar hasta el 30 de octubre la documentación que antes debía justificarse antes del 30 de junio. Así es como entendemos nuestra función. Escuchar, proyectar y resolver. De la mano de cada uno de vosotros, que sois altavoces de lo mejor de esta provincia, de la mano de vuestras alcaldesas y alcaldes, dignos representantes de vuestra voluntad democrática. Ese es el valor añadido de mi tierra, el de sus gentes. El que supera zancadillas de un Gobierno de España desaparecido, incompetente en sus deberes constitucionales, incapaz de aprobar unos presupuestos desde que el 24 de noviembre de 2022 el Congreso aprobó los últimos. Un Ejecutivo ineficaz e indolente.

Castellón es el ejemplo a seguir. El plan Impulsa, el modelo de éxito. Mi tierra, la mejor provincia del mundo. Mi país, el tesoro que nada ni nadie tiene derecho a bloquear.

Y juntos somos imparables.

Presidenta de la Diputación de Castellón.