Solo Vox defiendea las mujeres

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, el maltrato contra las mujeres se ha disparado un 275% durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Una cifra preocupante que demuestra el rotundo fracaso de unas políticas impuestas durante años por el consenso progre, un modelo basado en un despilfarro económico sin precedentes y en medidas que es más que evidente que no dan resultado. Un fracaso que solo desde Vox nos hemos atrevido a denunciar asumiendo el coste de que nos llamaran machistas, radicales o xenófobos por decir la verdad.

No tiene utilidad poner cinco Puntos Violeta durante cuatro horas en las fiestas de la Magdalena; lo que es útil es procurar que los cuerpos de seguridad tengan los mejores medios . No sirve de nada dedicar millones y millones de euros en «políticas con perspectiva de género»; lo que de verdad protegería a las mujeres es poner freno a la inmigración ilegal masiva que importa culturas que piensan que la mujer es inferior al hombre. Es inútil e injusto impartir sesiones en institutos públicos criminalizando al hombre por el mero hecho de serlo; y lo que de verdad funcionaría es imponer penas más contundentes para asesinos y agresores sexuales. Y todo esto, que es de sentido común, es algo que Vox lleva diciendo desde su fundación con el único objetivo de proteger de verdad a las mujeres. Pero como con muchas cosas más, el tiempo nos acaba dando la razón, y cada vez son más los castellonenses y españoles que se están dando cuenta que las propuestas de Vox son las únicas que nos pueden salvar de un sistema que ha convertido el defender a la mujer en negocio. Tiempo al tiempo.

Portavoz de Vox en Castellón.