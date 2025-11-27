El algoritmo en 7

En la jungla digital nadie te espera. Tienes 7 segundos , solo siete, para no ser barrido por el scroll infinito.

Bienvenido al capitalismo de la atención, donde ganar visibilidad es pelear cada milímetro de pantalla. Estamos en la primera línea de comunicación digital, compitiendo contra un ejército infinito de pulgares que deslizan sin piedad. Y en esta lucha, el principio de familiaridad es el que manda: gana lo que reconocemos, lo que nos suena cercano, aquello que ya sentimos nuestro antes inclusive de pensarlo. Sin familiaridad, no hay #clic.

Pero el ring no termina ahí: para que alguien confíe en ti hacen falta también 7 impactos positivos… y basta solo un mal uppercut, para que te tumben. Así de rápido se pierde una relación digital.

Por eso mejor aceptarlo: el algoritmo no te odia… te lee. Es tu espejo en 4K. Su objetivo: mantenerte pegado a la pantalla. Cada scroll está cuidadosamente optimizado. Y mientras más interactúas, más preciso se vuelve. En cambio, nadie sabe exactamente cómo funciona. En plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o TikTok, este algoritmo es impulsado por aprendizaje automático, pero la experiencia demuestra que a día de hoy premia estas siete cosas:

La atención, si no captas la mirada, no existes. La relevancia, si no solucionas algo real, eres ruido. La retención, si no enganchas, mueres. La relación, si no conversas, no existes. La familiaridad, si no eres reconocible, te ignoran. La constancia, si no apareces de seguido, te olvidan. El valor, si no aportas algo real, no importas.

Lo físico y cercano

Sin personas no hay comunicación… y sin comunicación el algoritmo no existiría. Por eso lo físico, lo real y lo cercano siempre tendrán swipe, like y share garantizados.

Las reglas cambian cada semana, las plataformas mutan, las tendencias caducan. Pero hay algo que nunca se mueve: el valor que entregas. Eso, y solo eso, es lo que realmente te impulsa y te diferencia en esta permanente guerra por conquistar la audiencia digital.

Licenciada en Comunicación Audiovisual