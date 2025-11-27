Los ejes de la gestión ambiental

Oropesa del Mar se distingue por su mezcla de mar y montaña. Este entorno, que tanto valoramos, exige un compromiso y una gestión activa para garantizar tanto su conservación como la seguridad de nuestros vecinos.

La prevención de incendios forestales es una de las prioridades. Por ello, hemos puesto en marcha un plan de limpieza en áreas de alto riesgo como Carretera Cornisa y Tossal Gros, cubriendo una superficie superior a los 70.000 metros cuadrados para crear franjas de seguridad y eliminar el exceso de masa forestal que actúa como combustible, dificultando la propagación de un incendio. Es crucial señalar que este nivel de actuación contrasta con la gestión del equipo de gobierno anterior, donde únicamente se realizó una limpieza forestal a lo largo de toda la legislatura. Para nosotros, la prevención de incendios y la conservación de nuestros espacios forestales es una prioridad absoluta que se traduce en hechos y en inversión.

La seguridad hídrica en episodios de fuertes lluvias es vital. A lo largo del año, hemos realizado importantes labores de limpieza y mantenimiento en el barranco del núcleo urbano, retirando escombros y vegetación que obstaculiza el paso del agua. Recientemente, hemos completado una intervención específica y necesaria en el barranco de Torre Bellver. Estas acciones son fundamentales para minimizar el riesgo de inundaciones, protegiendo tanto viviendas como infraestructuras.

Estamos firmemente comprometidos con hacer de Oropesa del Mar un municipio más verde y agradable: trabajamos en la plantación estratégica de nuevos árboles en nuestras calles, lo que no solo aporta sombra y reduce la sensación térmica, sino que también contribuye a la mejora de la calidad del aire. En nuestros espacios ajardinados se está llevando a cabo una intensiva labor de reposición de plantas. Un ejemplo que quiero destacar es la siembra de más de 300 gazanias en la zona de les Amplàries, que supone un toque de color y vitalidad para la zona.

En resumen, la gestión ambiental es integral: actuamos en el monte para prevenir incendios, limpiamos barrancos para evitar inundaciones y embellecemos nuestros jardines, todo ello para lograr que Oropesa del Mar sea más segura, limpia y verde.

Concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Orpesa