Els han tornat a cobrar

A aquestes alçades ja els haurà arribat el segon rebut de la taxa de fem de Begoña Carrasco, i ja no queda ningú a Castelló que no sàpiga que el PP i Vox han duplicat la taxa del fem. El PP i Vox porten mesos amb la matraca que la llei els obliga a duplicar la taxa. Ara bé, no expliquen per què Castelló la duplica i altres municipis no. I no ho expliquen perquè en cap lloc la llei obliga a duplicar res. El que diu, procedent d’una directiva europea, on el PP governa, és que s’ha de cobrar el 100% del cost del servei. Ara, és el govern municipal qui decideix com fer-ho. De fet, la llei també estableix que s’han de fer bonificacions a qui més recicla, i ací, pel que siga, segons PP i Vox el mèrit és seu. Quines coses.

La llei diu que has de cobrar el 100% del cost i que has de fer bonificacions, i ells ho tradueixen com: «la llei m’obliga a duplicar-te la taxa, però com sóc magnànim, et bonificaré». El dolent és culpa dels altres; el bo, responsabilitat meua. Una manipulació senzilla, però cal reconéixer que eficaç.

Compromís portàvem des de 2019 aplicant transformacions en la recollida de residus de Castelló justament per reduir l’impacte de la taxa. Però amb el canvi de govern, la dreta ho va paralitzar tot, perquè l’única estratègia era tirar la culpa als altres i no fer res. El més greu és que, mentre fan això, el problema dels residus que generem i de com els tractem continua sense solucionar-se. Calen canvis i cal que la responsabilitat no recaiga només en el ciutadà, però per a això caldria arromangar-se, i a la dreta li ix més a compte mentir.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló