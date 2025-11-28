La Fira de Sant Andreu, cultura y patrimonio de Almassora

Cada año, cuando se acerca la Fira de Sant Andreu, Almassora revive una parte esencial de su alma. Nuestra Vila se convierte en un escenario vivo donde la historia, la tradición y la cultura se entrelazan para recordarnos quiénes somos y qué legado queremos preservar. No se trata solo de un mercado medieval, ya que es un espacio de encuentro, una celebración de nuestra identidad.

La Fira de Sant Andreu, que inauguramos hoy, ha logrado consolidarse como uno de los eventos culturales más relevantes de nuestro municipio porque conecta pasado y presente con un respeto profundo por nuestras raíces. Pasear por nuestras calles es adentrarse en un viaje sensorial donde la artesanía, la gastronomía y la música nos permiten redescubrir nuestra propia historia. Y hacerlo rodeados de vecinos, familias, visitantes y artesanos que enriquecen la experiencia con su talento y dedicación.

Este año, con cerca de 80 actividades, demostraciones de oficios antiguos y espectáculos pensados para todos los públicos, reafirmamos nuestro compromiso con la dinamización cultural y comercial de Almassora.

La Fira de Sant Andreu nos recuerda que el valor de un pueblo está en cuidar su patrimonio, apostar por su cultura y entender que sus tradiciones son una forma de proyectarse hacia el futuro. En un mundo que avanza rápido, detenernos a mirar atrás no es un gesto nostálgico, sino un acto de responsabilidad. Preservar lo que somos nos permite avanzar con orgullo.

También es una oportunidad para que nuestros niños y jóvenes se acerquen a oficios que forman parte de la memoria colectiva como la cerámica artesanal, la destilación tradicional, la elaboración de cencerros o botas. Aprender de quienes han mantenido vivos estos conocimientos es una forma de cultivar respeto por el trabajo manual, por la creatividad y por la tradición.

Y, por supuesto, la Fira de Sant Andreu es convivencia, alegría, música y seres fantásticos que despiertan la imaginación. Es un fin de semana en el que Almassora late de forma especial, se llena de energía y se muestra abierta, acogedora y auténtica. Almassora, una vez más, os espera con sus puertas abiertas.