Opinión | LA RÚBRICA
Manipular a los colectivos vecinales
Los colectivos vecinales son pieza fundamental de Castelló porque gracias a sus propuestas y a sus comentarios un ayuntamiento pulsa las necesidades de los barrios. Trabajo desinteresado que ocupa horas de su tiempo libre y clave para una ciudad que debe ser, sobre todo, participativa.
El problema es cuando hay partidos políticos que pretenden coartar su libertad, presionar sin que parezca que presionen, llamar a capítulo cuando algo no les gusta y, en definitiva, utilizarlos a nivel partidista. Llevan dos años gobernando, pero ya hemos podido comprobar ese afán de Partido Popular y Vox por marcarles el camino.
Uno de los episodios más recientes lo protagonizó el portavoz de Vox y concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, quien afirmó en rueda de prensa que el gobierno municipal cambiaba el nombre de la plaza País Valencià por 9 de Octubre porque así lo solicitaron asociaciones vecinales. Y lo decimos alto y claro: es mentira. Porque desde el PSPV-PSOE pedimos en una comisión un informe sobre las entidades vecinales que querían modificar el nombre y la respuesta fue clara: ninguna solicitud.
Atribuir a supuestas demandas ciudadanas este cambio es instrumentalizar la participación ciudadana, es traspasar una línea roja inaceptable. Las asociaciones tienen toda su legitimidad para proponer, criticar y exigir, y el problema radica cuando PP y Vox quieren manipularlas, utilizándolas como escudo para su juego político, para imponer su ideología. Y eso se llama deteriorar la democracia.
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos
- Andrea, una castellonense en Irlanda como profesora: 'Muchos ganan más aquí en una guardería que en España en un instituto