Opinión | A FONDO
Model ‘made in’ Vila-real
Quan vaig prendre possessió com a alcalde aquell juny del 2011, sabia perfectament què m’esperava. No venia a un temps de calma, sinó a gestionar la ruïna que ens havia deixat el PP després d’anys d’irresponsabilitat i desgovern. Vila-real patia de ple els efectes d’una crisi internacional duríssima, però a la nostra ciutat s’hi afegia un problema encara més greu: el deute més gran de la nostra història i una desfeta urbanística que ens abocava directament a la fallida.
Eixa era la realitat: una ciutat al límit, amb el perill real de veure compromesos serveis essencials i la qualitat de vida de la nostra gent. I, malgrat tot, encara vindrien més proves difícils: la pandèmia de la covid-19, que va colpejar de manera devastadora, i, poc després, els efectes econòmics globals de la guerra d’Ucraïna, que tornaren a posar-nos a prova. Enmig d’aquest escenari tan dur, la pregunta era obligada: què podíem fer perquè Vila-real no sols resistira, sinó que avançara? I la resposta la vam trobar en allò que sempre ens ha definit com a poble: la unió, la innovació i la força col·lectiva.
Amb humilitat però amb una determinació profunda, vam començar a treballar en un pla estratègic que havia de canviar la ciutat. Volíem diversificar l’economia, generar oportunitats i fer de la innovació una manera de viure i de projectar el futur. No va ser fàcil; hi va haver crítiques, traves i pals a les rodes. Però res va frenar la nostra voluntat.
El 25 de novembre del 2011, només cinc mesos després d’iniciar aquest camí, el Ministeri de Ciència i Innovació ens concedia el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació. Vila-real es convertia així en la primera ciutat de la província de Castelló en rebre aquest reconeixement i entrava a formar part d’un selecte grup que hui ja integrem 112 municipis de tota Espanya.
Des d’aleshores, catorze anys de treball continu i valent han transformat la nostra ciutat.o han contat els balanços de la premsa: la consolidació de la Fira Destaca; la força de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real; l’aposta d’empreses internacionals com Huawei o nacional Telefónica; la col·laboració amb universitats com la Jaume I, la UNED o la UOC i amb centres d’investigació; l’impuls de projectes d’innovació urbana; els programes de robòtica i tecnologia educativa amb iniciatives com la del col·legi Santa Maria amb la seua Fira de la Ciència i el concurs Vilaciència o Fundación Flors, amb una dilatada trajectòria amb la robòtica que, per exemple, el 2024 els va meréixer el primer premi del Concurs de Robòtica de l’ONU de la classificació general escolar, i la construcció d’un ecosistema que hui forma part de la nostra identitat.
Tot açò no ha sigut obra d’un alcalde ni d’un govern: és el resultat de la societat civil, les empreses, la universitat i tota la ciutat, que ha sabut unir-se en els moments més difícils.
I el destí ha volgut que la notícia que tanca aquest llarg cicle m’haja arribat lluny de casa. La secretaria general d’Innovació, Teresa Riesgo, m’ha comunicat oficialment que Vila-real renova una vegada més el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació mentre estic a Colòmbia, reforçant aliances amb diverses universitats, avançant en projectes pioners en prevenció de la salut i aprofundint en la mediació policial junt amb el catedràtic Juan Carda i el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Marín. Un país amb el qual hem mantingut una estreta col·laboració però que feia més d’una dècada que no visitava.
Rebre aquesta confirmació lluny de Vila-real, però amb el nostre projecte present a cada pas, m’ha emocionat profundament.
Perquè aquest èxit és, sobretot, un èxit col·lectiu. De tots els que han cregut quan era difícil creure. De tots els que han sembrat quan el futur semblava incert. De tots els que han treballat per una ciutat millor, sense buscar protagonismes.
Per a collir, cal sembrar
Els nostres avantpassats ens van ensenyar que, per a collir, cal sembrar, perseverar i treballar amb humilitat. I Vila-real, una vegada més, ho ha demostrat. En tot aquest camí, Vila-real ha demostrat que la innovació no és només tecnologia o infraestructures, sinó també una manera d’entendre la ciutat i de situar les persones al centre. Aquest compromís, sostingut en el temps, és el que ens ha permés transformar dificultats en oportunitats i convertir Vila-real en un referent que molts ja miren com un exemple d’evolució i resiliència.
Catorze anys després, aquesta renovació certifica que el camí que vam iniciar era el correcte. Confirma el lideratge de Vila-real i ens anima a continuar el camí iniciat, amb esforç i il·lusió, construint una ciutat amb més oportunitats, més progrés i més futur. Molts ja parlen del model Vila-real en innovació, com un model propi basat en un lideratge col•laboratiu des de l’Ajuntament, conscient que únicament junts i juntes des de l’humilitat és com avancem.
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos
- Andrea, una castellonense en Irlanda como profesora: 'Muchos ganan más aquí en una guardería que en España en un instituto