Castellón brilla en Navidad

Se acerca la Navidad. En pocos días entramos en un mes que incluye las fechas más mágicas del año, y en nuestra ciudad ya lo tenemos todo preparado para darle la bienvenida por todo lo alto, al nivel de las mejores ciudades de España.

La Navidad es ilusión. Cuando asumí la responsabilidad de dirigir la ciudad, era una de las grandes reivindicaciones por parte de los vecinos. Y a esa tarea también nos hemos dedicado mi equipo y yo. Viendo cómo podíamos hacer que Castellón también participara de la Navidad. No solo desde el punto de vista institucional, ya que somos conscientes de la importancia que tiene el papel del Ayuntamiento para impulsar esta faceta, sino también colaborando con los distintos colectivos, para hacer más grande la programación y más transversal. Y haciendo partícipe a toda la ciudadanía, para que el espíritu de estas fechas tan entrañables se extienda desde el corazón de nuestra plaza Mayor hasta el último rincón de todos los barrios que componen nuestra ciudad. Porque Castellón es Navidad.

Esta es la tercera Navidad del Gobierno del cambio. Cada año hemos intentado elevar el listón de la propuesta. Y en este 2025, el salto es más que cualitativo. Empezando por la iluminación. Y es que Castellón tiene otra luz. Sin duda es una de las grandes novedades de este año. El nuevo contrato nos ha permitido instalar 1.721.606 lámparas de led que iluminarán 94 emplazamientos incluyendo calles y plazas. Se trata de la misma empresa que monta la iluminación especial de Navidad en ciudades tan destacadas como Vigo, Madrid o Málaga, conocidas precisamente por este apartado en estas fechas. Un esfuerzo inversor y estético muy importante que tiene como único objetivo impulsar la economía local y favorecer que la gente salga a la calle y que se pueda beneficiar nuestro comercio de proximidad y nuestra hostelería. De hecho, va a ser mucho más que luz, será una verdadera experiencia inmersiva.

Para ello, se han instalado en la ciudad 340 arcos luminosos, 147 motivos decorativos en las farolas y 16 figuras en suelo, así como la lámpara de luz de la plaza de la Pescadería, los 4 ángeles de 11 metros de altura, en la plaza Mayor y la bola de Navidad gigante en la avenida de Lidón, donde estos dos últimos elementos luminosos, los ángeles y la bola de Navidad, cada día ofrecerán a las 19.00 horas, a las 20.00 horas y a las 21.00 horas un espectáculo que combinará luz y música para todos los que transiten por la calle.

Será el mejor escenario para acoger una programación navideña que este año supera los 250 actos. Para ello, hemos trabajado de forma transversal entre las concejalías para que sean unas Navidades únicas, a la altura de lo que los castellonenses se merecen. Una programación que apuesta por lo tradicional aunque incorpora novedades, es inclusiva, hará que la ciudad permanezca viva durante todos los días de fiesta y será revulsivo para nuestra economía local.

¿Y cuándo damos el pistoletazo de salida? Pues será el próximo viernes, 5 de diciembre, a las 19.00 horas, en la plaza Mayor, con un gran espectáculo de luz, sonido, música en directo y pirotecnia. Desde aquí animo a todos a que no se lo pierdan, porque va a ser muy especial este año, insisto, a la altura de las grandes capitales españolas.

No faltarán este año la visita del Cartero Real o la Cabalgata de Reyes, el mercado de artesanía y la casa de Papá Noel en la plaza Huertos Sogueros, un monumental belén costumbrista en el Menador y el tradicional Winter Market, que este año abrirá sus puertas el 12 de diciembre en la plaza Borrull. Y cómo no, a la vista del éxito del año pasado, nuestra ciudad también celebrará la entrada en el Año Nuevo con un gran evento en la Puerta de Sol, primero para los niños y a la medianoche para los mayores.

Actividades en los barrios

Actividades para todas las edades y públicos, actos culturales, festivos, lúdicos… y también Navidad en todos los barrios. Los eventos casi se han duplicado respecto a los del año pasado en este apartado, alcanzando un total de 80. Sin ir más lejos, en el encendido del día 5 también habrá 4 actuaciones musicales en el Grupo Venta Nova, en el distrito Oeste; Urbanización Tossal Gros, en el distrito Norte; Grupo Roquetes, en el distrito Sur; y plaza Doctor Marañón, en el distrito Este.

¡La Navidad es una época mágica! Unas fechas que nos invitan a disfrutar y compartir tiempo y momentos con los vecinos, y que fomentan el espíritu de comunidad y unión. Es un momento para compartir, regalar y disfrutar juntos, fortaleciendo los lazos de amistad y vecindad. Convivencia, pertenencia, conocimiento, solidaridad y apoyo mutuo…

Valores que queremos para Castellón y sus vecinos.

Castellón es Navidad. Y el día 5 comenzamos.

No os lo perdáis.

Alcaldesa de Castellón