La luz de la Navidad en Peñíscola

Peñíscola ilumina su Navidad con ilusión y miles de leds. Ayer fue el día, jornada que esperábamos con especial emoción, pues en ello hemos puesto mucho esfuerzo y depositamos hoy muchas esperanzas.

Crear producto turístico no es sencillo, desestacionalizar la actividad turística tampoco, pero con la consolidación de agenda y eventos a lo largo de todos los meses del año durante las últimas anualidades, estamos logrando que la actividad económica perdure mucho más allá de los días de verano. El buen clima en nuestro territorio está también contribuyendo a ello y la suma de voluntades con el sector posibilita que, poco a poco, haya más oferta también más meses. Ese es nuestro empeño, sostener la oferta y la demanda turística en Peñíscola los 365 días del año porque propuestas no nos faltan.

Llegando las fechas navideñas vemos cómo se acerca una nueva temporada de actividad en días muy especiales en los que Peñíscola vuelve a convertirse en ese lugar deseado para desconectar de la rutina y reconectar con nosotros mismos y lo nuestros. El entorno es realmente singular, mágico; e iluminado con el alumbrado navideño es aún más especial.

Así que con la inquebrantable voluntad de seguir adelante sumando propuestas, desde las áreas de Cultura, Deportes, Fiestas, Bienestar Social y Turismo, y gracias a la colaboración de particulares, asociaciones y entidades locales, se ha estructurado una completa agenda festiva para todos los públicos que arrancaba ayer con el espectáculo lumínico de drones para dar paso al encendido del alumbrado navideño. Con ello, se abrieron también las puertas del Mercado de Navidad, ubicado en la Plaza Santa María hasta mediados de mes.

El tercer fin de semana contaremos con vídeo mappings que nos trasladarán a lugares mágicos; sobre la muralla renacentista, en la cara norte de la ciudadela, tendremos un lienzo en blanco donde proyectar, a lo largo del fin de semana, todo aquello que simbolizan estas fiestas: deseo, ilusión y magia. Despediremos el año con un Mercado medieval y decenas de actividades que se llevarán a cabo durante los días festivos.

Todo ello en el epicentro del espectacular alumbrado, que este año volverá a contar con la ampliación en las murallas de la fachada norte de la ciudadela.

Los actos con mayor participación en los anteriores años y que vuelven esta Navidad son la llegada de Papá Noel y el reparto de juguetes a niños y niñas; la cabalgata de los Reyes Magos y el parque infantil Peñisnadal. Una agenda llena de motivos para vivir la Navidad en nuestra Ciudad en el Mar.

Alcalde de Peñíscola