El jazz, ese territorio inesperado (y necesario)

Hay discos que no solo se escuchan: se quedan viviendo dentro de uno. Cada vez que regreso a Kind of Blue —por citar uno de tantos álbumes que me han marcado— siento exactamente eso: la reaparición de una memoria sonora que parece expandirse, como si el jazz tuviera el poder de volver a escribir el aire que me rodea. Hay grabaciones tan íntimas, tan orgánicas en su manera de sostener la dinámica, de susurrar con los platillos o las teclas del piano, de abrir espacios con una trompeta o saxofón para que el silencio sea también un músico más, que uno comprende por qué su impronta permanece intacta.

Escuchar es también recordar —y confirmar— que la música, y el jazz en concreto, sigue siendo una de las artes más liberadoras que existen. No solo por la improvisación, que es ya una forma de emancipación en sí misma, sino por esa energía que atraviesa cada partitura como un temblor. La improvisación en manos de músicos como Brian Blade –al que he vuelto de la mano del baterista castellonense Sergio Bisbal– deja de ser un recurso técnico para convertirse en un acto de sinceridad radical: el instante hecho música, la decisión fugaz que revela una verdad interior. No hay trampa, no hay dobleces. Solo el pulso, la intuición, el riesgo.

El jazz es capaz de sacudir emocionalmente como pocos lenguajes artísticos. Su fuerza no depende de grandes gestos, sino de la tensión sutil entre lo que podría ser y lo que finalmente es. Cada solo, cada línea melódica, cada quiebre rítmico abre una puerta: hacia la melancolía, la celebración, la duda, la euforia o la fragilidad. En un mundo que tiende a la repetición, a las fórmulas y a la seguridad estética, el jazz sigue siendo un territorio donde lo inesperado no solo es posible, sino necesario. El jazz es un recordatorio de que la libertad artística existe, que sigue viva, que aún conmueve. El jazz: una sacudida, una revelación, un acto de vida.