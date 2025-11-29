Opinión | LA RÚBRICA
Contra el soroll, la inquietud i les presses
Escrivim com a exercici de memòria i per recuperar una versió més honesta dels fets. Vivim temps en què els canals institucionals finançats amb diners públics s’han convertit en espais de populisme triomfalista. I després hi ha el relat: aquell que busca silenciar, penalitzar i humiliar, negant el dret a fer ús de la paraula en eixos mateixos espais. Una pràctica que condiciona el discurs i embruta la vida democràtica del nostre municipi.
És urgent una ciutadania activa, capaç de percebre les diverses mirades sobre les gestions que l’afecten i que no quede relegada al paper d’espectadora d’una batalla ideològica. On hi ha diners públics hi ha d’haver transparència absoluta. L’honestedat amb els contribuents no és opcional; és una obligació ètica. Les últimes setmanes la nostra abstenció ha incomodat, però va ser un vot responsable i fonamentat. Sempre hem defensat la recollida selectiva porta a porta, el pagament per generació, la bonificació per a qui ho fa bé i l’educació en la consciència del cost real de la gestió dels residus. El sistema actual evidencia que no es separa prou i que cada vegada es destina més volum a l’abocador.
La nova taxa per al 2026 comporta un increment superior al 3% per a tots els contribuents i, tot i que ha estat positiu transformar els residus en ingressos per al municipi, aquest benefici s’ha aplicat (sense dades concretes i de manera subjectiva) només a uns pocs. La resta de veïns i veïnes simplement assumeix l’augment. Per això no podiem votar a favor.
Portaveu de Compromís a les Alqueries
