Todo vale más

En los últimos años hemos asistido a una subida de precios abrumadora. O quizá no.

El gramo de oro ha pasado de 30€ a casi 100€. La onza de plata ha pasado de 25€ a 50€. Los pisos en la ciudad, los apartamentos en la playa, o los chalés con jardín han subido una barbaridad. Hoy un piso de dos dormitorios de obra nueva en Castellón de la Plana cuesta cerca de 200.000€. ¡Dos dormitorios! ¡Qué locura!

Un coche pequeño, del orden de un Opel Corsa o un Ford Fiesta, por poner dos ejemplos de vehículos que ya no se comercializan y así nadie podrá decir que hago mala publicidad de tal o cual marca, se ha disparado a los 18.000€. Incluso a los 24.000€

¿Nos hemos vuelto todos locos? ¿Y qué me dicen de la cesta de la compra? Entrar en el súper y llenar el carro va de 150€ a 200€. Llenar el carro de la compra se ha convertido en un lujo.

Ante esto, y ante cientos de otros ejemplos que no voy a citar para no alargar más de la cuenta este artículo, me pregunto… ¿Todo es caro? ¿Todo? ¿No será que el Euro vale cada vez menos? Se habla mucho de la inflación, de cómo nos está robando poder adquisitivo poco a poco, y pienso que de verdad estamos ante algo mucho más grave. Ya no se puede devaluar la peseta. Ya no se puede hablar de una moneda débil. Pero lo cierto es que en España el Euro tirita. Tiembla. Llora. Cada vez se pueden adquirir menos cosas con él.

Así pues, no se trata de que todo esté caro sino de que la moneda vale cada vez menos. Vale verga.

* Pablo Sebastiá es escritor