Borriol debe ganar

Este jueves 27 de noviembre, en pleno, Borriol perdió su última oportunidad para ampliar el centro de día. La propuesta de incremento de 20 plazas más para este centro tan necesario para nuestro pueblo acabó sacrificada porque el alcalde, antes que pensar en Borriol, pensó en la política.

Parece un sinsentido, pero Compromís antepuso sus siglas al bien de nuestro pueblo y es así como Borriol ha perdido 20 plazas más para un centro de día todavía en obras y que paga íntegramente la Generalitat Valenciana.

No puedo decir que por esperado me haya dolido menos. Porque contra quien se ha actuado no es contra el PP y su propuesta al pleno para ampliar el centro de día. Es que se ha actuado contra los intereses de Borriol. Y eso sí me duele. Y mucho. Porque como ustedes sabrán, mi experiencia política es breve, no como la del alcalde Borriol. Pero si algo tuve claro cuando di el paso para defender a mi pueblo es que, ante todo y sobre todo, Borriol debía y debe ganar. Y por eso, porque estoy convencido que la gestión política debe permitir defender derechos y ganar proyectos y servicios para nuestros vecinos, que un alcalde haya negado a su pueblo 20 plazas más para su centro de día a coste cero para sus bolsillos no deja de alarmarme.

Para desgracia de todos, este es el equipo de gobierno que lidera Héctor Ramos. Y las consecuencias las sufrimos todos. Ahora en el centro de día, desde hace casi ocho años en el instituto. Nadie nos tiene que contar la historia. La sufrimos en nuestras propias carnes. Hasta que Borriol gane.

* Enrique Esteve es el portavoz del PP en Borriol