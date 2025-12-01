El afortunadamente ex fiscal general del Estado Alvaro García es culpable. Lo dice la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el máximo juzgado profesional de España, porque el Constitucional no es judicial, es político. Donde están los mejores y mas validos jueces, que se lo han ganado. Pero la ultra izquierda que nos desgobierna no esta de acuerdo y asistimos a una pléyade de insultos que atacan directamente a nuestra democracia y al estado de derecho. Eso les da igual quieren mandar como sea y que nadie les lleve la contraria, menos mal que aun funciona algún contrapoder que Sánchez y su panda en su concepción autócrata del poder, aún no han podido controlar, como al Constitucional, la fiscalía, el CIS, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, etc., amén de la numerosa prensa amiga paniaguada. Al fin abandona el cargo al que tanto se ha aferrado, causando un auténtico descrédito a la fiscalía que presidía a pesar de haber sido declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial. Las evidencias son numerosas. Porque borra sus teléfonos sino tiene nada que ocultar?. Y da que pensar que lo que hubiera inconfesable sean conversaciones con Moncloa, que tanto le ha defendido, llegando el presidente a dictar a los jueces la sentencia de inocencia. Pero claro venía a ser un miembro más de su gobierno. Esperemos que en el futuro judicial de todos sus familiares y colaboradores imputados sea un poco más prudente, porque le van a llover las condenas. Pero ya sabemos que eso le da igual y de dimitir, nada. Seguramente tendrá que hacerlo cuando sea el, el juzgado.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho