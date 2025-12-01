Un futuro justo

Desde UGT- Servicios Públicos Comarques de Castelló queremos alertar a la ciudadanía y a las administraciones de que no es posible mantener unos servicios públicos de calidad sin dignificar a quienes los sostienen día a día.

La situación del sector público atraviesa un momento delicado que exige una respuesta firme y decidida. En el ámbito sanitario, el deterioro es considerable. Las listas de espera se han convertido en una barrera que pone en riesgo la salud y la propia vida de miles de personas. Esta situación no es fruto de la casualidad, sino de políticas de privatización que desvían recursos públicos hacia intereses privados, dejando a la sanidad pública en una situación de fragilidad inaceptable. El personal sanitario debe conseguir un Acuerdo Marco a la altura, que promueva el equilibrio en sus condiciones laborales.

En educación, las dificultades se acumulan y repercuten directamente en la calidad del aprendizaje. Reivindicamos una mejora urgente de las condiciones laborales del profesorado, así como de todos los colectivos de la Comunidad Educativa. Un docente con ratios inasumibles o recursos insuficientes no puede ofrecer la atención personalizada que nuestro alumnado merece. Mejorar las ratios, fortalecer la estabilidad laboral y apostar por una formación continua, son pasos imprescindibles para garantizar una educación pública de calidad

Desde UGT-SP- Comarques de Castelló hemos exigido mediante diversas movilizaciones en ambos sectores que se reconozca el valor de los profesionales públicos y se tomen medidas inmediatas para garantizar la calidad en la atención.

Tras años de pérdida continuada de poder adquisitivo, agravada por una inflación que está golpeando a toda la ciudadanía, es imprescindible abrir un proceso real de recuperación salarial que permita situar a los trabajadores y trabajadoras en un nivel acorde a la responsabilidad que asumen.

La ciudadanía merece servicios públicos fuertes, y quienes los sostienen, respeto, estabilidad y condiciones dignas. Solo así podremos asegurar un futuro más justo, seguro y cohesionado para todos y todas.

* Eloy Gual es secretario general de UGT Servicios Públicos Comarques de Castelló