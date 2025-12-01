Opinión | A fondo
Una investidura 'fake' perquè res canvie
La investidura fake de Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana ha sigut un quítate tú que me pongo yo de manual. Un canvi de president perquè no canvie absolutament res. Un moviment que demostra, una volta més, que per al PP els valencians i valencianes som simples figurants del seu joc intern de poder.
Perquè el que han fet és investir per la porta de darrere al número dos de Mazón, a la seua mà dreta, al seu home de confiança, al seu testaferro. Han fet president a qui ha estat un any encobrint-lo. Un president que no hem elegit en les urnes. L'ha triat, des de Madrid, Santiago Abascal. No ha sigut ni Feijóo, que cada volta pinta menys.
Aquest és el respecte que tenen per la democràcia. Cap! La ciutadania valenciana mereix molt més. Més respecte, més dignitat i, sobretot, el dret a decidir el seu futur votant en unes eleccions. El futur d’un poble no es pot pactar entre bastidors, ni es pot manipular perquè quadre amb els interessos d’un partit atrapat en les seues pròpies contradiccions.
Perquè l’únic que li ha importat al PP en tot aquest procés ha sigut garantir-se els vots de Vox. Ni l’educació pública, ni la sanitat, ni el transport públic, ni les infraestructures, ni la indústria, ni els drets socials, ni l’ocupació, ni la vivenda, ni la llengua, ni res que tinga a veure amb el benestar de la gent. Tot això els ha donat exactament igual.
La seua prioritat era quadrar els números parlamentaris. I tant s’avergonyeixen d’aquest pacte que ni tan sols l’han fet públic. És un pacte secret, negacionista i racista. Un acord que només coneixerem, com sempre amb el tàndem PP-Vox, a colp de retallada. Ja sabem com funciona el seu model.
No hi ha renovació, ni etapa nova, ni canvi real
Però, malgrat maquillar-lo, Pérez Llorca i Mazón són exactament el mateix. No hi ha renovació, ni etapa nova, ni canvi real. Hi ha continuïtat pura i dura. El successor designat pel PP i Vox és, simplement, el garant que res es tocarà. I no ho dic jo: ho confirma el fet que Pérez Llorca haja condicionat demanar perdó a les víctimes de la DANA a ser president. Una indecència institucional. I tot això mentre Mazón continua protegit com a diputat a les Corts Valencianes.
Recordem-ho: el govern de Mazón ha sigut l’etapa més negra i trista de la nostra història recent. 229 víctimes. Un any sencer de mentides, de versions falses, d’excuses i d’una falta de respecte intolerable cap a les famílies. Mazón se’n va tard, mal i sense demanar perdó. I Pérez Llorca arriba per blindar eixa manera de governar, no per corregir-la ni canviar-la.
I a més ho adoba amb un anunci d’investidura radicalitzat: baixades d’impostos que només beneficien als més rics, atacs a l’agenda verda que el mateix Partit Popular sí que defensa al Parlament Europeu, polítiques racistes i xenòfobes, i rialletes i acords amb qui nega la violència de gènere, el canvi climàtic, la memòria democràtica, els drets socials i, fins i tot, la nostra llengua.
Després d’açò, algú pot distingir el PP de Vox? Jo no. I crec sincerament que ningú pot fer-ho, perquè el PP ja és extrema dreta. Són el mateix. I no és una frase feta: a la Vall d'Uixó ho estem veient ja. El portaveu del PP a l'ajuntament ha assumit íntegrament els discursos de Vox. Ho vam comprovar fa uns dies en el ple, en el debat sobre la violència de gènere. Va repetir fil per randa el relat negacionista de l’extrema dreta. Quan el PP compra el discurs de Vox, l'únic que fa és donar-li ales. I això és molt perillós!
Mereixem un govern sorgit de les urnes
Arribats a aquest punt, la pregunta és: i ara, què? Les valencianes i valencians mereixen un govern sorgit de les urnes, no d’un pacte ocult escrit en algun despatx a més de 300 quilòmetres d’ací. Per què no convoquen eleccions? Per què Vox les ha forçat en Extremadura i està prop de fer-ho en altres comunitats i ací no? Quina és la seua por?
Davant tanta indignitat institucional i davant tant radicalisme, només hi ha una alternativa real: el PSPV-PSOE. Som l’única força capaç de frenar la ultradreta. I amb Diana Morant com a presidenta, la Comunitat Valenciana recuperarà la dignitat, el trellat i l’estabilitat que li han arrabassat. Ho vam fer en 2015 i ho tornarem a arreglar quan es convoquen eleccions, esperem que més prompte que tard.
Estem preparats per a obrir una nova etapa. Una etapa que torne a posar la vida de la gent al centre, que defense els serveis públics, que crega en la ciència, que respecte les institucions, que cuide de les famílies i que mire cap al futur amb esperança. Si no és ara, perquè PP i Vox tenen por a les urnes, ho farem en 2027. Només en eixe moment el poble valencià decidirà el seu futur. I el PSPV tornarà a estar al capdavant del canvi, perquè som l’única alternativa als governs destructius i de retrocés de PP i Vox
* Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
