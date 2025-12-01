Jubilados mucho más mayores

El comienzo del nuevo año traerá consigo otra modificación en la edad legal de jubilación y, con ella, un nuevo motivo de inquietud para quienes se acercan al final de su trayectoria profesional. La normativa vuelve a desplazarse hacia adelante y obliga a quienes no alcancen una larga vida de cotización a trabajar más tiempo del previsto inicialmente. Solo quienes superen los 38 años y 3 meses de aportaciones podrán retirarse a los 65, mientras que el resto deberá alargar su etapa laboral hasta los 66 años y 10 meses. La brecha no es únicamente cronológica, también emocional, porque miles de trabajadores sienten que la meta se aleja una y otra vez pese a haber cumplido durante décadas con sus obligaciones.

La posibilidad de retirarse antes de llegar a ese listón continúa existiendo, aunque cada año se convierte en un camino más empinado. El sistema aplica recortes crecientes incluso a quienes han dedicado más de cuarenta años de su vida al trabajo. Esta rigidez explica que el número de jubilaciones anticipadas haya descendido de forma notable en la provincia. Las estadísticas muestran que en los diez primeros meses del año se han jubilado 4.082 personas y únicamente 1.430 lo hicieron antes de los 65, un porcentaje que ha caído respecto al registrado hace apenas dos años. No se trata de una casualidad, sino de la consecuencia directa de unas penalizaciones que pesan sobre la decisión de abandonar antes de tiempo una vida laboral muchas veces ya agotada.

El Gobierno, ante la imperiosa necesidad de establecer un equilibrio entre los recursos económicos y una creciente esperanza de vida de la clase trabajadora, mantiene una postura firme y descarta suavizar estas reducciones incluso para quienes superan con holgura los cuarenta años cotizados. De este modo, un profesional que haya cumplido una carrera laboral extensa y adelante su salida dos años deberá asumir una merma permanente en su pensión que ronda porcentajes significativos. El recorte crece todavía más para quienes no alcanzan ciertas cifras de cotización.

Paradójicamente, los datos demuestran que los trabajadores que se jubilan en Castellón antes de los 65 reciben, de media, pensiones más elevadas que quienes esperan a cumplir o superar esa edad. Quienes han optado por adelantar su retiro este año perciben una paga muy superior a la del resto, e incluso aquellos que se han retirado tan pronto como a los 60 años registran las cuantías más altas. La aparente contradicción contribuye a reforzar la idea de que el sistema penaliza a quienes quieren marcharse antes, pero al mismo tiempo premia a quienes han desarrollado carreras especialmente largas y sólidas, lo que dibuja un panorama difícil de interpretar para quienes intentan planificar su futuro.

Todo ello se produce en un contexto social marcado por el envejecimiento y por la incertidumbre que rodea al sostenimiento del sistema público de pensiones. La ciudadanía demanda claridad y coherencia en un asunto que afecta de manera directa a la calidad de vida de las personas. Sin embargo, lo que hoy encuentran es un escenario que obliga a trabajar más, que castiga a quienes aspiran a retirarse con antelación y que deja sin respuesta a quienes han dedicado toda una vida al esfuerzo continuo. El debate sobre la jubilación, que tendría que darse dentro de un marco de máximo consenso, debería centrarse en el equilibrio entre sostenibilidad y justicia, pero la sensación de desajuste vuelve a crecer mientras la meta se aleja un poco más.