Marca el rumbo

Entramos en una fase decisiva: en los próximos meses comenzará la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el gran pacto estatal entre sindicatos y patronales que orienta los convenios del sector privado. El actual V AENC, vigente hasta finales de 2025, ha permitido avances importantes: subidas salariales recomendadas del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025 con cláusula de revisión; refuerzo de la estabilidad en el empleo; impulso de la formación para afrontar la transición digital y ecológica; y mejoras en prevención, salud laboral y gestión de riesgos psicosociales. Ahora debemos decidir cómo darles continuidad y cómo mejorar lo que aún queda pendiente.

Lo que se acuerde en este nuevo AENC marcará nuestro día a día: la evolución de los salarios, la reducción de jornada, la conciliación, las medidas de igualdad para eliminar brechas, la protección de la salud, y la manera en que afrontamos los cambios tecnológicos y ambientales sin dejar a nadie atrás.

Vuestra voz, presente

En CCOO queremos que el rumbo lo marquemos juntas, desde la realidad de las personas trabajadoras. Por eso es imprescindible que tu voz esté presente. No queremos un acuerdo hecho desde la distancia, sino desde la realidad de quienes vivimos el trabajo cada día. Necesitamos propuestas que nazcan de nuestras experiencias, nuestras necesidades y nuestras ideas, porque lo que se decida impactará directamente en la vida de millones de personas asalariadas.

Dar forma a las reivindicaciones

Esta consulta abierta pretende dar forma colectiva a nuestras reivindicaciones: subidas salariales dignas, recuperación del poder adquisitivo, reducción de jornada, conciliación, igualdad real, derechos reforzados, salud laboral, formación continua, transición justa a un empleo modernizado, sostenible y equitativo.

Cada aportación fortalece la posición con la que defenderemos nuestros derechos en la mesa de negociación. Cuantas más voces participen, más fuerza tendrá la propuesta común que construiremos.

Tu futuro se negocia ahora. Participa en la consulta y forma parte del cambio inscribiéndote en marcaelrumbo.ccoo.es

* MªLidón Calvo Sánchez es secretaria de la Mujer e Igualdad de la UI CC OO Comarques del Nord