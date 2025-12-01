Onda impulsa la educación de los más pequeños

La igualdad de oportunidades se construye desde la primera infancia y en Onda lo tenemos muy claro, por eso impulsamos con fuerza la educación y acabamos de aprobar las bases para las ayudas de material escolar no curricular, destinadas a los centros de Educación Infantil públicos, concertados y privados autorizados por la Generalitat valenciana, con una dotación histórica de 40.000 euros para todo el ciclo de educación infantil.

A través de esta medida queremos facilitar la escolarización en una etapa educativa no obligatoria y garantizar que todos los niños de Onda dispongan de los recursos necesarios para su desarrollo desde los primeros ciclos de infantil. Onda es «Ciudad de la Infancia» y nos lo tomamos muy en serio para que ninguna familia se quede atrás. Esta línea de ayudas permitirá a los diferentes centros utilizar la dotación económica para adquirir material escolar que facilite las actividades educativas y la participación de todos los alumnos. Asimismo, esta línea de ayudas representa una herramienta real para apoyar a todas las familias ondenses y para asegurar que todos nuestros niños, con independencia de su situación económica, dispongan de los materiales necesarios que favorezcan su aprendizaje y desarrollo intelectual.

Este impulso de la educación de los más pequeños, con una suma económica tan importante, nos reafirma en nuestra apuesta por el bienestar de los niños, dentro y fuera del aula. Por eso este año también veremos la incorporación de sombras en todos los parques infantiles del municipio, para que en los meses de calor más fuerte dispongan de más horas de juego al aire libre. Y la medida más esperada, la climatización de nuestros centros escolares, para que las aulas no alcancen temperaturas tan elevadas que dificultan enormemente la actividad lectiva en los meses más calurosos. También llegará la renaturalización de los patios escolares con más vegetación, árboles y zonas de sombras. Debemos adaptarnos al imparable cambio climático sin que afecte negativamente a la calidad de la educación que reciben los niños ondenses. Ser «Ciudad de la Infancia» no serviría de nada si no viene acompañada de todas las partidas económicas necesarias para implementar estas medidas para los más pequeños.

* Carmina Ballester es la alcaldesa de Onda