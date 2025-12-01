En 1934, Benito Mussolini ordenó enderezar la Torre de Pisa, pues consideraba su inclinación una mancha en la imagen de Italia. Se vertió hormigón en sus cimientos, con la esperanza de corregir la inclinación. Sin embargo, la torre se hundió aún más, agravando el problema. No fue hasta los años 90 cuando, utilizando contrapesos y extracción de tierra, se redujo la inclinación en 44 centímetros, haciéndola segura sin eliminar su icónica pendiente. Un enfoque que prioriza la conservación sobre la corrección. Y es que La Torre Pisa, más que un monumento, es un símbolo universal de cómo un defecto puede transformarse en virtud. Desde el plano psicológico, su historia nos invita a reflexionar sobre la aceptación de nuestras imperfecciones y la manera en que estas pueden convertirse en rasgos únicos que nos distinguen. Solemos asociar los defectos con debilidad, sin embargo, la inclinación de la torre demuestra que lo que fue visto como un error de construcción, terminó siendo el motivo principal de su fama. La vida, como la arquitectura, nos invita a reinterpretar las dificultades como semillas de transformación. Abrazar nuestras singularidades es un gesto de valentía, no buscando esconderlas, sino haciéndolas parte de nuestra esencia. No olvidemos que la autenticidad atrae y, en un mundo que promueve la perfección, lo que genera interés es aquello que se aparta de lo común. Además, reconocer nuestras imperfecciones nos libera del yugo de la perfección y nos permite brillar con legitimidad, revelando que incluso un aparente error puede convertirse en símbolo de orgullo. Al fin y al cabo, la torre no es admirada a pesar de su inclinación, sino precisamente por ella.

* Carlos Hidalgo es psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)