Me da que el presagio de la izquierda sobre Pérez Llorca señalándolo delfín de Mazón está a punto de sucumbir ante la realidad. Una voz cualificada de Génova 13 me hace albergar la esperanza de un giro copernicano en la política del PPCV, dejando atrás el triste legado de Mazón y su guardia pretoriana. De entre la que hemos visto descollar a Cuenca, quien fuere sombra, confidente y compañero de piso del exmandatario, el mismo que prohibió hablar a Salomé Pradas con el entonces jefe del Consell durante las críticas horas de la mayor catástrofe en la historia reciente de los valencianos. El mazonismo queda extinguido, así lo recalca el veterano amigo de Madrid que tanto sabe de los recovecos del PP. Sólo así será posible un necesario cambio, señala la fuente, dirigido a ilusionar a los valencianos de centro derecha y centro izquierda. La tarea del nuevo president no es fácil, hallará más espinas que rosas en el camino de devolver dignidad, empatía, acciones efectivas y, sobre todo, cumplir con la promesa de pedir perdón a los familiares de las víctimas. Su primera asignatura será la de dar la cara sin distingos. Compromiso nada baladí, dada la nefasta herencia recibida.

Existe empeño en subrayar la hipotética entrega de Pérez Llorca a Vox, sin mediar documento de acuerdo. Abascal dice gustarle la declaración de intenciones de quién esta mañana jura como octavo president de la Generalitat, poniendo énfasis interesado en lo que él interpreta de rotundo rechazo al Pacto Verde Europeo y el alineamiento en la política de inmigración defendida por el partido ultra. Sobre la primera cuestión es preciso analizar las palabras de Pérez Llorca en Les Corts, en las que el líder del PPCV hace suyas las reivindicaciones de las organizaciones agrarias valencianas, tales como Unió de Llauradors y Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA, no entrando en otros aspectos encaminados a frenar el cambio climático. Respecto al controvertido y muy manipulado capítulo de la inmigración Pérez Llorca dijo estar dispuesto a ejercer una política «legal, ordenada, humana y ajustada a las necesidades reales». Dar a conocer el origen de los detenidos ya ocurre en Cataluña y Euskadi, donde gobiernan PSC y PNV. Ante la tesis contraria de Vox, el sustituto de Mazón fue claro sobre la continuidad de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), asegurando: «Yo sí creo en ella. Se creó para defender el valenciano, protegerlo y defenderlo ante el mal concepto de pancatalanismo. No creo que sea un chiringuito, es una institución que debe protegerse». Dudo que Vox vaya a marcar el grueso de la agenda de Pérez Llorca, un hombre hecho a sí mismo que procede de la más sólida escuela política: la municipal.a sido alcalde de la población alicantina de Finestrat, donde en los comicios de 2023 consiguió el 73,43% de los votos. Al año siguiente, Pérez Llorca dedicó un parque al exalcalde socialista Manuel Llorca. Atentos a la nueva inteligencia emocional al frente del Consell.

Periodista y escritor.