Presupuestos y calidad de vida

Coincidiendo con el último trimestre del año, los responsables políticos nos debemos a la tarea de elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, algo que, lejos de parecer un simple trámite administrativo, es, en realidad, el acto más importante al que se enfrenta un Ayuntamiento cada año.

Porque en ese listado de números y conceptos que conforman el presupuesto municipal, a menudo fríos y difíciles de digerir para quienes no acostumbran a vivir entre expedientes contables, se decide el modelo de ciudad, las prioridades colectivas y, en definitiva, la forma en que se construye la calidad de vida de quienes viven en un municipio. En el caso de Benicàssim, hemos sido uno de los primeros municipios de la provincia en hacer los deberes y, la reciente aprobación de nuestras cuentas anuales para el 2026, la acompañamos con una hoja de ruta clara, transparente, responsable y rigurosa para llevarlos adelante conscientes de que, lo que estamos gestionando, son los recursos e intereses de nuestros vecinos y vecinas así como su confianza, la que nos depositaron al permitirnos seguir al frente del gobierno municipal.

Y con esa responsabilidad, encararemos el nuevo año para hacer realidad la puesta en marcha de los grandes contratos de servicios como limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos urbanos, escuelas infantiles, servicio domiciliario de agua potable, o el de salvamento y socorrismo de nuestras playas que incluirá, para el año 2026, el servicio de baño adaptado para las personas con movilidad reducida, durante toda la temporada de verano y en todas nuestras playas, una medida encaminada a que Benicàssim no solo sea un destino turístico por excelencia sino que, además, lo sea universal y sin trabas, disfrutado por todas las personas.

Un total de treinta y ocho millones de euros que son un claro recordatorio de que detrás de esa cifra se encuentran decisiones que afectan al día a día de vecinos y vecinas: desde la mejora de los servicios públicos, hasta los servicios de bienestar para nuestros mayores, como la apertura del CEA y Centro de Día, así como inversiones necesarias para que el municipio dé un paso adelante en movilidad, con la prolongación de la CV-149.

En Benicàssim tenemos claro que los presupuestos municipales no solo son cuentas, sino que expresan la visión de un proyecto de ciudad que no para de crecer, que avanza con paso firme y donde trabajamos, cada día, por mantener y ampliar los servicios que hagan posible una vida cotidiana más cómoda, segura y dinámica para nuestros vecinos. Ya sea a través del crecimiento en infraestructuras, mantenimiento urbano, adecuación de parques y jardines, hasta la seguridad, movilidad, la educación, la cultura, el deporte y las políticas sociales.

Además, las cuentas también hablan de todas aquellas cantidades que no siempre se ven, o no se perciben como las grandes obras, pero que garantizan que la ciudad funcione como es el personal y modernización administrativa, que se precisa para una mejor atención al ciudadano. Por todo ello, en Benicàssim elaboramos nuestro presupuesto con rigor, porque es nuestro compromiso anual con la ciudadanía. Un compromiso que traducimos en trabajo, dedicación y exigencia tanto para mí misma, como para cada uno de los concejales que tienen la responsabilidad de gestión, para que cada euro invertido sea la herramienta útil que nos permita seguir construyendo un Benicàssim más habitable, más amable y con mejores oportunidades para todos. Porque, al final, los presupuestos no son solo números: son calidad de vida.

Pero lamentablemente, el éxito del presupuesto no solo depende de una buena gestión municipal. Depende también de factores externos como son los Presupuestos Generales del Estado y, en este aspecto, la falta de aprobación por parte del Gobierno afecta a la planificación de ingresos en nuestras cuentas municipales y limita nuestras posibilidades de inversiones que dependen de ellos, como el acceso norte de la actual N-340, la instalación de barreras acústicas en la AP-7 a su paso por urbanizaciones, así como la construcción de la balsa de contención de aguas de lluvias del barranco Sigalero. Obras necesarias que el Gobierno de Sánchez no puede dilatar por más tiempo.

Presupuestos prorrogados

Es inadmisible que por tercer año consecutivo el Gobierno de España mantenga los presupuestos prorrogados, porque no reflejan las necesidades reales de los vecinos y añaden una capa de riesgo a los presupuestos municipales que, aun estando aprobados, dependen de las transferencias e inversiones estatales. Sobre todo, a los ingresos que nos corresponden por el incremento poblacional que hemos experimentado en el municipio de Benicàssim en el último año.

Visto lo visto, a día de hoy dudamos de que Sánchez cumpla con lo que nos debe a todos los benicenses.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora