Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Qui té padrinses bateja
Contínuament llegim o escoltem en els mitjans de comunicació a presumptes delinqüents declarar-se innocents, és un dret fonamental mentre no es demostra el contrari. És clar que en dret qui afirma prova i és l’acusador, el que afirma l’existència del delicte, el que té l’obligació de provar la seua existència.abitualment determinats grups polítics, mitjans de comunicació o les xarxes socials obliden el dret fonamental a la presumpció d’innocència.
Dit el dit, crida l’atenció, que quan el suposat delinqüent és un polític agafat com vulgarment es diu amb el carret dels gelats, a més de l’autodeclaració d’innocència, s’insinua una advertència de delació d’irregularitats dels companys polítics o del partit. Insinuacions o més aviat amenaces sorprenents i preocupants que comporten l’exigència que els lliuren o facen el possible per esmortir la pena, o contara el que sap. L’amenaça comporta el coneixement de l’existència d’un poder en l’ombra que controla la policia, fiscal o jutge. Alguna cosa semblant a una potestat o poder amagat, dels polítics de poder aconseguir que la policia, el fiscal o els jutges per aquest ordre siguen benèvols amb ell, perquè del contrari ell parlarà i algú més caurà.
Posem l’exemple de les últimes declaracions del senyor Ábalos abans d’entrar a la presó preventiva. Ara fa circular una suposada informació del fet que ell pot parlar sobre la dona del president del govern, amb la suposada intenció de confessar-lo, el fiscal i el jutge instructor l’estalviaran la presó provisional. Com a exemples tenim l’escandalós lliurament del senyor Aldama, o el company de la presidenta Ayuso. El primer va eixir a pesar de les acusacions i l’enorme quantitat de diners que se suposa ha estafat a l’estat, a expenses de què aportés proves contra els socialistes, quan la cosa lògica hauria de ser al revés, fins que no aportara les proves no isquera de la garjola. L’altre, mitjanant un nou volantí judicial dels que ens té acostumats el TS, i sense aportar cap prova concloent que fonamentes les acusacions, ha aconseguit destituir al fiscal general. En els dos casos, la col·laboració de fiscals i jutges ha estat essencial. Sembla que si, qui té padrins es bateja, veurem com queda la cosa.
