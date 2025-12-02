Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Ruth Sanz

Ruth Sanz

Una setmana negra per a Castelló

La setmana passada ha sigut especialment negra per a Castelló. En pocs dies de diferència, el PP s’ha desbocat contra la província des de tots els fronts institucionals possibles.

A dalt de tot, la Generalitat. Tenim nou president, com bé sabreu, i podríem pensar que pitjor que Mazón no pot ser, però ha començat ben tort per a Castelló. En cinquanta minuts de discurs, el seu primer adreçat a la Comunitat Valenciana, no ha sigut capaç de pronunciar ni una sola vegada la paraula Castelló. Tota una seriosa declaració d’intencions que perllonga el menyspreu a la nostra província que ja hem patit amb Mazón. És el mazonisme 2.0.

El segon front el tenim a la Diputació. Avui aprovaran uns pressupostos cuinats amb la majoria absoluta del PP que no miren de cara els problemes del dia a dia. No hi ha cap política d’habitatge mentre les famílies no troben casa assequible ni els joves poden emancipar-se, ni cap estratègia clara per al desenvolupament econòmic, per als polígons industrials de l’interior o per modernitzar el comerç local i el turisme. Es manté la línia dura del PP de signar convenis singulars fets a mida d’uns quants.

I el tercer moviment arriba des de Madrid, on el PP ha votat al Congrés en contra de la senda d’estabilitat plantejada pel Govern que hauria permés a la Generalitat, a la Diputació i als ajuntaments invertir més en sanitat, educació i serveis social. Sí, els mateixos que ací es desgarren la veu exigint més diners per a Castelló, allí ens tanquen l’aixeta. Com veieu, per al PP, Castelló no pinta res. Però això té data de caducitat: l’any 2027.o tornarem a arreglar.

Portaveu adjunta del PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló

