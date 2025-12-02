Opinión | LA RÚBRICA
Una setmana negra per a Castelló
La setmana passada ha sigut especialment negra per a Castelló. En pocs dies de diferència, el PP s’ha desbocat contra la província des de tots els fronts institucionals possibles.
A dalt de tot, la Generalitat. Tenim nou president, com bé sabreu, i podríem pensar que pitjor que Mazón no pot ser, però ha començat ben tort per a Castelló. En cinquanta minuts de discurs, el seu primer adreçat a la Comunitat Valenciana, no ha sigut capaç de pronunciar ni una sola vegada la paraula Castelló. Tota una seriosa declaració d’intencions que perllonga el menyspreu a la nostra província que ja hem patit amb Mazón. És el mazonisme 2.0.
El segon front el tenim a la Diputació. Avui aprovaran uns pressupostos cuinats amb la majoria absoluta del PP que no miren de cara els problemes del dia a dia. No hi ha cap política d’habitatge mentre les famílies no troben casa assequible ni els joves poden emancipar-se, ni cap estratègia clara per al desenvolupament econòmic, per als polígons industrials de l’interior o per modernitzar el comerç local i el turisme. Es manté la línia dura del PP de signar convenis singulars fets a mida d’uns quants.
I el tercer moviment arriba des de Madrid, on el PP ha votat al Congrés en contra de la senda d’estabilitat plantejada pel Govern que hauria permés a la Generalitat, a la Diputació i als ajuntaments invertir més en sanitat, educació i serveis social. Sí, els mateixos que ací es desgarren la veu exigint més diners per a Castelló, allí ens tanquen l’aixeta. Com veieu, per al PP, Castelló no pinta res. Però això té data de caducitat: l’any 2027.o tornarem a arreglar.
Portaveu adjunta del PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- Fallece Lázaro Selma Roca, “Líster”, fundador de la mítica discoteca Pirámide
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- ¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- Preocupación en Benicàssim: suspendida la búsqueda de una mujer desaparecida en el mar
- ¿Cuánto cuesta comer en los dos nuevos restaurantes con estrella Michelin de Castellón?