El gran bufón

Durante siglos, los bufones fueron los únicos autorizados a decir verdades incómodas frente al trono. Su libertad para reírse del poder era el precio simbólico que las cortes pagaban por mantener una mínima conexión con la realidad. Hoy, sin embargo, la lógica parece haberse invertido: ya no es el bufón quien desafía al gobernante, sino el gobernante quien intenta controlar el humor. En este mundo del revés, la figura del gran bufón Donald Trump (entendida como metáfora del líder que convierte la política en espectáculo) ilustra una paradoja inquietante. Quien domina el escenario teme, al mismo tiempo, a quienes lo parodian.

Los ataques reiterados contra programas satíricos y la celebración de sus cancelaciones revelan un miedo profundo: un chiste puede exponer en segundos aquello que un gabinete entero intenta maquillar durante meses. La risa, por su carácter imprevisible, altera la coreografía del poder más que cualquier tertulia.

La tensión no se limita a un país. Demandas, presiones y campañas de descrédito buscan acotar la sátira, mientras los humoristas enfrentan el riesgo de la autocensura. Aun así, su función sigue siendo esencial. El humor amplía el debate público, señala contradicciones y despierta dudas en un tiempo en que las certezas ideológicas se consumen como productos de marca.

La política podrá disfrazarse de espectáculo, pero la risa conserva un filo que ningún líder controla. En un mundo gobernado desde el escenario, los cómicos siguen siendo los últimos guardianes de la democracia.

Urbanista