Opinión | A FONDO
Imparables
Aquest dimarts 2 de desembre hem aprovat el pressupost amb el que des de la Diputació Provincial de Castelló continuarem engrassant el motor de la nostra província. Continuem amb pas ferm amb l’objectiu d’avançar i impulsar oportunitats. De créixer i reconéixer que aquesta terra que tant volem és imparable.
Eixe és el nostre únic objectiu. Incentivar el creixement, escoltant als castellonencs i als alcaldes i alcaldesses. Resoldre els seus problemes i reforçar els seus serveis. Ajudar i ser la solució a les seues urgències. Perquè ara saben, ara sí, que no estan sols.
El repte és apassionant perquè no hi ha major privilegi que fer gran la terra que vols. I eixa obstinació és diària, perquè la constància és aliada de l’èxit i per a aquesta província no caben segones places.
Per això el pressupost que hem aprovat ajudarà, cada dia, a transformar el vostre esforç i el nostre compromís en oportunitats.o farem amb 216 milions que protegeixen als més xicotets. Que reforcen als més grans. Que miren als ulls per a reconéixer que aquesta institució està al servei dels ciutadans, que els seus problemes són la nostra prioritat i els seus desvetlaments són els nostres.
I com aquesta Diputació de Castelló es mesura pels seus fets i no pels seus anuncis, el Fons de Cooperació i el pla Impulsa s’activen des del minut 1 perquè ningú es quede arrere. Aquest és un objectiu primordial perquè sabem que aquests fons són crucials per a projectes decisius per a la nostra província. I així és com ho entenem nosaltres.
Més que mai, la nostra terra avança i lidera. Amb el municipalisme per bandera. Amb la capitalitat dels pobles xicotets que fan gran a la província.
15,2 milions d’euros
Els 135 municipis rebran en 2026 un total de 15,2 milions d’euros del Fons de Cooperació Municipal. Una suma que va dirigida a blindar l’autonomia local front de les ingerències del Govern d’Espanya, a enfortir les economies locals a les que Pedro Sánchez nega un finançament just i a poder fer molt més encara que aquest Executiu ens done menys.
Garantim els fons amb l’entrada en vigor del pressupost en l’inici de l’any. Així oferim suport als municipis i els donem llibertat per a decidir a on dirigir els recursos.
Al costat del Fons de Cooperació Municipal, la Diputació de Castelló activa també des de l’inici d’any un pla decisiu per a la nostra província. El pla Impulsa resol, millora i ofereix oportunitats en una província a la que injectarem 32,5 milions, 783.940 euros més per a continuar emprenent i generant oportunitats. Més que mai.
I en aquesta obstinació de continuar deixant-nos la pell per la nostra província, no descansem. Imparables, com són tantes alcaldesses i alcaldes que no cessen en el seu objectiu de donar el millor als pobles que estimen. Amb una passió que és compartida. I, per això, perquè creiem que la millor manera d’ajudar és a través de l’escolta i de l’atenció constant, enguany continuem donant llibertat per a construir i crear des de la llibertat.
Perquè invertir en despesa corrent ha de continuar sent una opció d’aquest projecte conjunt que lidera la Diputació de Castelló. Com també ha de ser una alternativa la d’invertir en obres i plans de desenvolupament. Opcions per a actuar i independència per a decidir. Sense imposicions ni ingerències, com les que de forma absolutament impúdica exerceix el Govern de Pedro Sánchez.
Escoltar per a resoldre
Nosaltres no abandonem a la nostra província i continuarem treballant en els castellonencs i els municipis per a buscar solucions mirant als ulls dels qui criden a la nostra porta. Sempre oberta i decidida a escoltar per a resoldre i prestar especial protecció cap als més xicotets. És a ells als qui ens dirigim amb especial atenció i als qui garantim més recursos per a continuar creixent. També a les mancomunitats, que veuran ampliades les transferències d’aquest Govern provincial.
Ningú pot parar a una província incansable. Ningú pot frenar la riquesa d’una terra que comparteix i creix, que abraça al que la converteix en la seua llar i ajuda a qui reclama auxili.
Continuem treballant perquè 2026 torne a ser un any d’oportunitats per a la província de Castelló. Continuarem el camí que vam iniciar en 2023 per a continuar creixent. Perquè podíem millorar i ho estem fent. Perquè continuarem junts creient en aquesta província i teixint una aliança que ens fa imparables.
Presidenta de la Diputació de Castelló
