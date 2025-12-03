Viure el Nadal a Burriana

La Navidad es mucho más que un periodo vacacional. Es la época donde nuestras calles se llenan de luz, donde el frío se combate con la calidez del reencuentro con los que vuelven a casa y donde Burriana se viste de gala para acoger a todas las familias. Desde el Ayuntamiento, hemos trabajado intensamente para que esta Navidad sea, sobre todo, una celebración que ponga como protagonistas a las personas y consiga que sea un verdadero motor de vida para nuestra ciudad.

Este año, bajo el lema Viu el teu Nadal a Burriana, hemos diseñado una programación que es un fiel reflejo del trabajo que venimos realizando durante más de dos años y medio ofreciendo cultura, deporte, ocio y, sobre todo, apoyo a todo lo nuestro, incluido el comercio de proximidad.

El punto de partida será, sin duda, la emoción del tradicional encendido del espectacular árbol de Navidad en la plaza de El Pla marcando el inicio de la magia para los más pequeños. Con un ejemplar renovado, más la iluminación en nuestras calles y edificios municipales, queremos que cada rincón de Burriana respire ambiente festivo. Esta luz no solo es decorativa, es una atracción hacia nuestro comercio local, ese motor económico que se esmera en vestir sus escaparates y ofrece la mejor experiencia de compra con el valor intangible de la cercanía y la confianza.

La cultura es un pilar de la campaña. Desde la sexta edición del espectacular Belén Universo Playmobil en el CMC La Mercé, hasta los conciertos de la Agrupació Filharmònica Burrianenca o las corales locales. Queremos que la música y la tradición sean el telón de fondo de cada jornada.

Las familias y los más pequeños son los grandes protagonistas. Hemos incorporado novedades que estoy seguro se convertirán en recuerdos imborrables, como la espectacular llegada de Papá Noel en trineo acompañado de sus elfos y otros personajes el 23 de diciembre, que culminará con una actuación musical en La Mercé. Y para despedir el año con energía y diversión, la carrera San Silvestre, que contará con premios a los mejores disfraces y la Nochevieja Infantil, con la sana tradición de celebrar las campanadas con gajos de naranjas.

Finalmente, recibiremos a sus majestades los Reyes Magos. Con su emotiva llegada en barco a los Poblados Marítimos nos recordará la importancia de mantener viva la ilusión y la inocencia propia de la infancia. Esta Navidad en Burriana es una invitación a Viure el teu Nadal, con cada compra en el comercio local, cada evento para las familias, contribuyendo entre todos a lograr una ciudad más viva y mejor.

Alcalde de Burriana