Viva la libertad

Los castellonenses pueden respirar tranquilos. Gracias a la Ordenanza de Movilidad aprobada por el actual gobierno municipal, Castellón no tendrá la Zona de Bajas Emisiones que PSOE y Compromís querían imponer, con cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados del centro y un sistema de multas masivas que amenazaba con sacudir a diestro y siniestro el bolsillo del castellonense medio.

El voto de Vox ha sido favorable a esta ordenanza porque garantiza la libre circulación de todos los vehículos y evita sanciones arbitrarias que habrían convertido la ciudad en un laberinto de prohibiciones, siendo los castellonenses los grandes perjudicados. Castellón cumple la normativa ambiental sin castigar a los vecinos ni limitar su movilidad, demostrando que cumplir la ley no debe significar perder derechos ni vivir con miedo a ser multado.

Los ciudadanos están hartos de que, en despachos a miles de kilómetros, los burócratas de Bruselas dicten políticas que complican su vida con restricciones absurdas. Basta de cámaras, etiquetas y restricciones que solo sirven para imponer castigos y generar ingresos. Castellón ha dicho no a ese modelo y sí a una ciudad donde todos puedan moverse con normalidad.

Este modelo protege a los vecinos y garantiza que la movilidad sea un derecho, no un privilegio condicionado por normas externas o ideologías. Vox seguirá defendiendo la libertad de los castellonenses frente a cualquier intento de restringir su derecho a circular, frente a cualquier política que trate de imponer multas injustas. No a los muros burocráticos que parten la ciudad en dos; sí al derecho de cada ciudadano a circular sin miedo a ser multado. Una vez más, la libertad se abre paso en Castellón.

Portavoz de Vox en Castellón