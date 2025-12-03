Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Antonio Ortolá

Antonio Ortolá

Viva la libertad

Los castellonenses pueden respirar tranquilos. Gracias a la Ordenanza de Movilidad aprobada por el actual gobierno municipal, Castellón no tendrá la Zona de Bajas Emisiones que PSOE y Compromís querían imponer, con cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados del centro y un sistema de multas masivas que amenazaba con sacudir a diestro y siniestro el bolsillo del castellonense medio.

El voto de Vox ha sido favorable a esta ordenanza porque garantiza la libre circulación de todos los vehículos y evita sanciones arbitrarias que habrían convertido la ciudad en un laberinto de prohibiciones, siendo los castellonenses los grandes perjudicados. Castellón cumple la normativa ambiental sin castigar a los vecinos ni limitar su movilidad, demostrando que cumplir la ley no debe significar perder derechos ni vivir con miedo a ser multado.

Los ciudadanos están hartos de que, en despachos a miles de kilómetros, los burócratas de Bruselas dicten políticas que complican su vida con restricciones absurdas. Basta de cámaras, etiquetas y restricciones que solo sirven para imponer castigos y generar ingresos. Castellón ha dicho no a ese modelo y sí a una ciudad donde todos puedan moverse con normalidad.

Este modelo protege a los vecinos y garantiza que la movilidad sea un derecho, no un privilegio condicionado por normas externas o ideologías. Vox seguirá defendiendo la libertad de los castellonenses frente a cualquier intento de restringir su derecho a circular, frente a cualquier política que trate de imponer multas injustas. No a los muros burocráticos que parten la ciudad en dos; sí al derecho de cada ciudadano a circular sin miedo a ser multado. Una vez más, la libertad se abre paso en Castellón.

Portavoz de Vox en Castellón

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
  2. Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
  3. Desarticulan en Castellón la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi The Base
  4. El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
  5. Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
  6. El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'
  7. 233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords
  8. Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera

Barrera frente a la peste porcina: Agricultura ultima un plan de contingencia en las granjas

Barrera frente a la peste porcina: Agricultura ultima un plan de contingencia en las granjas

La previa | El Submarino se juega el sueño de la Copa en una encerrona

La previa | El Submarino se juega el sueño de la Copa en una encerrona

CD Castellón | La transformación del fútbol de Brian Cipenga, de 'bonito' a 'bueno'

CD Castellón | La transformación del fútbol de Brian Cipenga, de 'bonito' a 'bueno'

Las solicitudes de grado de discapacidad en Castellón acumulan hasta dos años de espera para resolverse

Las solicitudes de grado de discapacidad en Castellón acumulan hasta dos años de espera para resolverse

La Fundación ‘la Caixa’ fomenta la inserción laboral

La Fundación ‘la Caixa’ fomenta la inserción laboral

Una asociación de Nules propone comprar la ermita del Calvario, en ruinas, ante la «inacción» del obispado

Una asociación de Nules propone comprar la ermita del Calvario, en ruinas, ante la «inacción» del obispado

El campo de Castellón pide facilitar la presentación de denuncias para ir contra los robos

El campo de Castellón pide facilitar la presentación de denuncias para ir contra los robos

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Tracking Pixel Contents