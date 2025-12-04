De cero aciencia ficción

ChatGPT acaba de cumplir tres años. Lo que nació el 30 de noviembre de 2022 como un chat sorprendente, limitado y casi experimental es hoy un sistema capaz de escribir, ver, escuchar, crear imágenes y vídeo, interpretar datos y empezar a actuar por nosotros. El tiempo tecnológico se ha acelerado tanto que ya vivimos en otra época sin haber cambiado de calendario. En 2022 nadie había oído hablar de Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, Antigravity, Copilot o los modelos nano. Ahora forman parte de un vocabulario que damos por sentado y que no deja de ampliarse.

En 2022 escribíamos instrucciones (que más tarde descubriríamos que se llamaban prompts) con cautela, los modelos respondían con frases planas y las imágenes generadas parecían más un error artístico que una herramienta útil. El vídeo era ciencia ficción, la multimodalidad un sueño lejano y el gran miedo en educación era el camino corto o el aplanamiento del pensamiento crítico. En 2025 trabajamos con agentes que organizan correos, archivos y viajes. Los modelos ven, oyen y razonan con coherencia. El vídeo generativo avanza hacia la naturalidad incrustando sonidos y voces, es posible crear música, clonar una voz o un cuerpo entero en segundos. En cualquier aplicación o herramienta web tenemos IA. Los buscadores la integran por defecto. Y el uso profesional se ha normalizado hasta el punto de que ya cuesta recordar cómo trabajábamos sin estas herramientas.

En un escenario tan dinámico, es imposible anticipar cómo será el siguiente aniversario de la IA Generativa. Pero se intuye que llegarán agentes que no solo actúen, sino que aprendan a mantener proyectos vivos, a gestionar etapas completas de nuestro trabajo y a colaborar entre sí sin que lo veamos. Nos propondrán caminos que no habríamos imaginado tras discutir entre ellas, que operarán durante semanas sin intervención humana. El futuro no será de máquinas más grandes, sino de ecosistemas que funcionan mientras nosotros pensamos en otra cosa. Estos tres años iniciales serán, pronto, un recuerdo lejano de la IA más primitiva.

Director y chief strategy officer de Twelhundred. Profesor UJI