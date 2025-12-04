Tradición navideña local

Este fin de semana, Oropesa del Mar se prepara para vivir uno de los momentos más especiales del año. Nuestro Mercado Navideño volverá a llenar las calles de luz, color y tradición, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes que buscan disfrutar del espíritu de estas fechas. Estoy orgulloso de ver que cada edición es mejor y demuestra que esta iniciativa, que nació en el año 2007, siendo yo alcalde, es ya una referencia en nuestro municipio, un espacio donde el comercio local, la hostelería, asociaciones, centros educativos y las actividades culturales se unen para crear un ambiente muy especial.

Con motivo del Día de la Constitución, celebraremos además una mascletà pensada para homenajear los valores que nos unen como sociedad: la libertad, la convivencia y el respeto. Será un acto de celebración y también de reconocimiento a quienes, día a día, contribuyen a que Oropesa del Mar siga creciendo.

A ello se suma un acontecimiento muy esperado por todos: el piromusical que no pudimos disfrutar durante las fiestas patronales debido a la alerta meteorológica. En aquel momento primó la seguridad de nuestros vecinos. Ahora, con todas las garantías, podremos vivir este espectáculo que combina música, luz y emoción, un espectáculo que llenará nuestro cielo de color y que, sin duda, será uno de los grandes momentos del fin de semana.

Desde el área de Turismo hemos querido completar la programación con dos homenajes musicales muy especiales: uno dedicado a Amy Winehouse y otro a Camilo Sesto. Dos artistas de estilos muy distintos pero con un legado inmenso, cuya música sigue emocionando y conectando generaciones. Con estas actuaciones, desde Turismo buscamos ofrecer propuestas de calidad que sigan dinamizando la vida social y turística de nuestro municipio.

Tiempo de unión

Invito a todos los oropesinos y a quienes nos visitan estos días a disfrutar, a participar y a vivir intensamente cada actividad. La Navidad es un tiempo de unión, de convivencia y de celebración, y este fin de semana Oropesa del Mar demostrará, una vez más, que es un lugar donde la tradición y la ilusión se encuentran para crear momentos inolvidables. Os espero a todos.

Alcalde de Orpesa