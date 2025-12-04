Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

No se vayan todavía

Si tenen ja una edat considerable, recordaran aquella frase de Bugs Bunny: «No se vayan todavía, aún hay más». L’escric en castellà perquè, quan veia aquells dibuixos, no teníem canals de televisió en la nostra llengua. Però no estem ací per a parlar del fet que els parlants de valencià no tenim mitjans de comunicació en la nostra llengua, sinó per a continuar amb l’article de la setmana passada, en què parlàvem de la taxa de fem.

Si en aquests moments totes i tots ja hem pagat el doble de taxa de fem que l’any passat és gràcies al govern municipal de PP i Vox. I qui encara no haja anat set vegades a l’ecoparc per a obtindre la bonificació de l’any que ve, ja està tardant. Perquè, tal com vam advertir des de Compromís, l’any que ve la cosa empitjorarà.

Carrasco està fent molts esforços per a amagar-ho, i més ara que ja ha cobrat el doble, però el 2026 la taxa de fem pujarà una altra vegada. I ja els dic jo que, amb tota probabilitat, també la pujarà el 2027. El tema, tal com vam advertir des de Compromís, és que si bonifiquem la taxa però no reduïm el cost del servei, la llei t’obliga a compensar eixa bonificació. Dit d’una altra manera: si per portar set piles a l’ecoparc, Carrasco descompta un 50%, l’usuari que hi ha anat rebaixa la taxa, però el cost global del tractament de residus no es redueix, perquè set piles no canvien res. Per a reduir el cost de veritat, cal bonificar la gent que sí que recicla bé i tots els dies. Així que ja ho saben: si enguany pensen que han pagat massa de la taxa de fem, vagen a l’ecoparc, perquè l’any que ve Carrasco els cobrarà més.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents