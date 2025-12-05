Bloqueo a las entidades sociales

Las entidades sociales molestan al gobierno municipal de Begoña Carrasco en Castelló, que es pura fachada. Su desprecio a la labor que realizan a diario es constante, por mucho que después acuda a actos para poner la mejor de las sonrisas y lanzar promesas huecas.

El gobierno de la derecha y la ultraderecha, el del PP y Vox, ha tomado una decisión que le acompañará para siempre. Sin ninguna cobertura legal, ha decidido limitar a dos las subvenciones a las que pueden optar los colectivos sociales de la ciudad, esos que tanta labor desinteresada realizan para llegar donde no llega la administración.

En el último pleno, el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, y su amigo ultra Alberto Vidal llegaron a tildar de «chiringuitos» al centenar de asociaciones de Castelló, con un desprecio a su labor inaceptable. ¿De verdad piensan el PP y Vox que Cocemfe, Alcer, Afdem, Afanias, Aemec… y todas las demás son chiringuitos?

Begoña Carrasco, coincidiendo con el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, realizó su habitual discurso de cara a la galería, hablando de un supuesto apoyo a las entidades sociales que, en la práctica, no existe.

Pero claro, señora alcaldesa, ya sabemos que sus prioridades son otras, como disparar los gastos para su propaganda personal, permitirle a sus socios de Vox lanzar continuamente discursos de odio y además atacar sin rubor la economía familiar con el basurazo de Carrasco.

Portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en Castelló