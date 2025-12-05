La emoción de compartir juntos la Navidad en Almassora

La Navidad siempre es un momento especial. Una época en la que la luz, la tradición y la convivencia se abren paso en nuestras calles para recordarnos lo que somos: un municipio vivo, cercano, acogedor y solidario. Hemos trabajado, codo con codo, concejalías, asociaciones, comercios y colectivos locales para diseñar una de las agendas navideñas más completas de los últimos años, más de medio centenar de propuestas pensadas para todas las edades y en todos los rincones de nuestro municipio.

Desde el casco urbano hasta la playa, pasando por Santa Quitèria, desde los más pequeños hasta los mayores, nadie quedará fuera de este abanico de actividades que llenará diciembre y principios de enero de vida, cultura y emoción.

El encendido del alumbrado especial de este viernes será el pistoletazo de salida a unas semanas en las que queremos que cada vecino encuentre su espacio, su plan y su motivo para disfrutar.

La Fira de Comerç de Nadal, con expositores locales, talleres y espectáculos, volverá a demostrar que Almassora tiene un comercio de proximidad fuerte y comprometido.

Las actividades infantiles, los showcookings en el mercado, los conciertos corales, los talleres creativos, los cuentacuentos o la programación de la Casa de la Cultura llenarán nuestro municipio de cultura accesible y participativa. Y, como cada año, no faltarán las propuestas más esperadas: la Casa de los Reyes Magos, el belén viviente, la Luz de la Paz de Belén, la San Silvestre, o la magia de los carteros reales, que harán brillar los ojos de los más pequeños.

Asociaciones

Esta programación es la demostración de que Almassora avanza cuando lo hace unida, cuando sus asociaciones, desde la Junta Local de Fiestas hasta el Museu del Joguet, Lluïsos Almassora o el Grupo Scout Tramuntana, trabajan junto al Ayuntamiento para construir una Navidad que represente a todos.

Deseo que estas fiestas sean un punto de encuentro, una oportunidad para detenernos y valorar lo que nos une. Que las calles iluminadas nos inviten a salir, a conversar, a participar, a compartir. Almassora, en Navidad, brilla más que nunca.

Alcaldesa de Almassora