Es triste ver como ciertos medios colaboran con el PP para manipular la historia de Mazón. ¡De pena! Decir que Mazón dimitió porque no pudo aguantar las acusaciones de las víctimas el día del funeral de Estado es mentir con desvergüenza. Mazón no dimitió desde el principio porque Feijóo y el PP le obligaron a aguantar. Y es que, en aquel momento, unas elecciones podían arrasar al PP. Así es que le obligaron a continuar pensando que, con el paso del tiempo, la reconstrucción y las críticas a Sánchez, todo iría templándose hasta poder acercarse a las elecciones manteniendo la influencia que supone el control del Consell. Pero, a pesar de esa intención, a Mazón le obligaron a dimitir cuando la derecha política y social valenciana vio que las críticas no aminoraban y la presencia de Mazón era contraproducente al no permitir olvidar el drama.

La cuestión es que, a fecha de hoy y con los últimos movimientos, el PP ha vuelto a equivocarse en el caso Mazón. Mantenerlo como diputado aforado y, encima, con aumento del sueldo, es burlarse de las víctimas, de la justicia y del rápido conocimiento de la verdad. Además, el PP, al negar una solución a partir del protagonismo electoral de los ciudadanos y, sobre todo, al intentar mantenerse con un pacto con Vox y sus postulados, coloca al País Valencià en un futuro incierto y peligroso, contrario a las prioridades reales. Lo digo porque las medidas políticas que necesitamos los valencianos (luchar contra la desigualdad, consolidar una democracia humanitaria e integradora, impulsar aspectos de nuestra cultura propia, proponer soluciones de desarrollo sostenible y contra el cambio climático…) no surgen de una coalición del PP con Vox, con la extrema derecha a la que hay que frenar.

Analista político