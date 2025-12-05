Opinión | BABOR Y ESTRIBOR
Llorca renueva
Juanfran Pérez Llorca ha sido rápido en conformar el nuevo Consell y ha anunciado el firme compromiso de iniciar, desde ya, una renovada etapa presidida por el diálogo «con el objetivo de trabajar para el conjunto de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana». Exhibiendo talante y formas que ya marcan la diferencia del fenecido mazonismo. El día antes, en su promesa del cargo de president, las primeras palabras fueron para pedir perdón a las familias de las víctimas mortales de la dana y al conjunto de damnificados, de forma clara y diáfana. Ya era hora. Los acontecimientos vienen a avalar mi pronóstico sobre el falso sambenito de delfín de Mazón. Pérez Llorca ha desmantelado la guardia pretoriana del dimitido president, núcleo de poder propiciador de nefastos resultados, cuya omnímoda influencia llegaba a mediatizar la gestión de las conselleries, interfiriendo hasta en los aspectos más nimios. De tal guisa se fueron sucediendo tan inexplicable concatenación de desafortunadas actuaciones, desde el día de la histórica catástrofe hasta la renuncia de Mazón, a quien le va a resultar complicado aguantar lo que queda de legislatura ocupando un escaño en Les Corts. Tiempo al tiempo.
Pérez Llorca anuncia la petición de la obligada reunión con Sánchez. El jefe del Gobierno tiene una cuota de responsabilidad sobre lo ocurrido el 29-O y cuanto ha sucedido después. Va siendo hora de arrojar luz sobre la deficiente respuesta de los recursos del Estado, revestida de taimada estrategia política de Sánchez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Fuerte accidente de tráfico en Vinaròs: los bomberos excarcelan a una persona en grave estado
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló