Llorca renueva

Juanfran Pérez Llorca ha sido rápido en conformar el nuevo Consell y ha anunciado el firme compromiso de iniciar, desde ya, una renovada etapa presidida por el diálogo «con el objetivo de trabajar para el conjunto de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana». Exhibiendo talante y formas que ya marcan la diferencia del fenecido mazonismo. El día antes, en su promesa del cargo de president, las primeras palabras fueron para pedir perdón a las familias de las víctimas mortales de la dana y al conjunto de damnificados, de forma clara y diáfana. Ya era hora. Los acontecimientos vienen a avalar mi pronóstico sobre el falso sambenito de delfín de Mazón. Pérez Llorca ha desmantelado la guardia pretoriana del dimitido president, núcleo de poder propiciador de nefastos resultados, cuya omnímoda influencia llegaba a mediatizar la gestión de las conselleries, interfiriendo hasta en los aspectos más nimios. De tal guisa se fueron sucediendo tan inexplicable concatenación de desafortunadas actuaciones, desde el día de la histórica catástrofe hasta la renuncia de Mazón, a quien le va a resultar complicado aguantar lo que queda de legislatura ocupando un escaño en Les Corts. Tiempo al tiempo.

Pérez Llorca anuncia la petición de la obligada reunión con Sánchez. El jefe del Gobierno tiene una cuota de responsabilidad sobre lo ocurrido el 29-O y cuanto ha sucedido después. Va siendo hora de arrojar luz sobre la deficiente respuesta de los recursos del Estado, revestida de taimada estrategia política de Sánchez.