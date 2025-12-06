FP Aeronáutica (III)

En los artículos anteriores expliqué por qué la FP de aeronáutica en el aeropuerto de Castellón es un proyecto estratégico y qué dificultades tuvo en su puesta en marcha.oy abordo algo igual de importante: cómo se resolvieron los problemas. Porque los proyectos relevantes no se sostienen solos. Requieren decisión política, gestión eficaz, implicación, personas que creen en ellos y recursos económicos.

El primer reto fue asegurar el alumnado en una comarca interior castigada por la despoblación. La directora general de Antidespoblación, Jeanette Segarra, desempeñó un papel importante organizando reuniones con alcaldes y responsables municipales del entorno para asegurar que la oportunidad llegara a todo el territorio.

El segundo desafío era el profesorado. La respuesta llegó desde dentro: las dos ingenieras aeronáuticas del aeropuerto y un profesional de mantenimiento se implicaron hasta el punto de asumir docencia directa. Sin su compromiso, aquel primer curso no habría sido posible.

También faltaban equipos de prácticas. La solución llegó del ecosistema empresarial del aeropuerto. Las empresas allí instaladas, Brok Air y eCube, facilitaron grandes piezas aeronáuticas y, mientras tanto, las carencias se suplían con visitas a los hangares y talleres de mantenimiento del recinto.

Los alumnos que venían de fuera necesitaban alojamiento. Esa dificultad se superó gracias a la extraordinaria capacidad de gestión del equipo directivo del IES Vall d’Alba, que movilizó recursos y alternativas allí donde no las había.

Y el transporte público se puso en marcha gracias a la clara apuesta de la Generalitat valenciana, con un papel determinante del director general de FP, Manolo Gomicia.

Todo ello demuestra algo esencial: los problemas tienen solución cuando hay voluntad política, trabajo coral y recursos públicos alineados con un propósito. Y hoy, como entonces, las personas del territorio continúan remando en la misma dirección. Lo que debe garantizarse es sencillo: el compromiso y los medios de la Generalitat valenciana para que este proyecto siga funcionando.

Economista