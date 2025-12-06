Opinión | LA RÚBRICA
Massaprop!
He de dir que fins a la setmana passada no sabia que existia The Base. Desconeixia que fora una xarxa supremacista internacional i un grup terrorista. Ignorava que hi hagués un pensament anomenat acceleracionista què, amb atemptats, pretén provocar un alçament supremacista de la raça blanca. I, per descomptat, tampoc podia ni imaginar que als nostres pobles hi haguera comandos de la branca més extrema del supremacisme blanc. Una cèl·lula terrorista ací?!
De veres, no podia creure que tinguérem tan prop terroristes nazis preparats per matar. Armats i entrenats i amb ordres d’atemptar. I que admiraven matances com la d’Utoya, a Noruega, o com la de 51 persones en una mesquita de Nova Zelanda.
Però estan ací! Tan prop, que resulta que el líder del comando va assetjar i va amenaçar càrrecs de Compromís el dia que es retirava el monument franquista del Ribalta. Tan prop, que mentre conferia insults i amenaces era impossible distingir-lo de representants de partits ultres legals, que l’envoltaven i corejaven. Tan a tocar, que al voltant del terrorista, juntament amb els ultres, hi havia també persones de partits suposadament de dreta moderada. Tan a prop, que algun d’ells, dels que aquell dia compartien vorera i rialles amb el detingut, han acabat d’assessors a l’Ajuntament de Castelló.
Tant, que cap membre de l’equip de govern de la capital de la Plana ha fet la més xicoteta referència al comando nazi, ni s’ha molestat a condemnar la seua existència. Massa prop.
Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Gran despliegue de la Guardia Civil con helicópteros en Almassora: este es el motivo
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Cambio brusco en Castellón: Este es el sorprendente tiempo que Aemet predice para el puente
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar