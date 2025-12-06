Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA RÚBRICA

David Guardiola

David Guardiola

Massaprop!

He de dir que fins a la setmana passada no sabia que existia The Base. Desconeixia que fora una xarxa supremacista internacional i un grup terrorista. Ignorava que hi hagués un pensament anomenat acceleracionista què, amb atemptats, pretén provocar un alçament supremacista de la raça blanca. I, per descomptat, tampoc podia ni imaginar que als nostres pobles hi haguera comandos de la branca més extrema del supremacisme blanc. Una cèl·lula terrorista ací?!

De veres, no podia creure que tinguérem tan prop terroristes nazis preparats per matar. Armats i entrenats i amb ordres d’atemptar. I que admiraven matances com la d’Utoya, a Noruega, o com la de 51 persones en una mesquita de Nova Zelanda.

Però estan ací! Tan prop, que resulta que el líder del comando va assetjar i va amenaçar càrrecs de Compromís el dia que es retirava el monument franquista del Ribalta. Tan prop, que mentre conferia insults i amenaces era impossible distingir-lo de representants de partits ultres legals, que l’envoltaven i corejaven. Tan a tocar, que al voltant del terrorista, juntament amb els ultres, hi havia també persones de partits suposadament de dreta moderada. Tan a prop, que algun d’ells, dels que aquell dia compartien vorera i rialles amb el detingut, han acabat d’assessors a l’Ajuntament de Castelló.

Tant, que cap membre de l’equip de govern de la capital de la Plana ha fet la més xicoteta referència al comando nazi, ni s’ha molestat a condemnar la seua existència. Massa prop.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló

