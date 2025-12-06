De vez en cuando, una idea reaparece cada cierto tiempo, como una marejada cultural que insiste en recordarnos quiénes fuimos para entender quiénes somos. Me refiero al gesto, aparentemente sencillo pero hoy casi revolucionario, de volver a los textos antiguos. El catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, David Hernández de la Fuente, me escribía hace unos días a propósito de mi artículo Per què l’estoïcisme està de moda?. En su mensaje había gratitud, sí, pero también una advertencia amistosa, casi una brújula: leamos a los clásicos. No a quienes hablan de ellos; a ellos.

Su reflexión llega en un momento oportuno. Vivimos un renacimiento neoestoico que, como toda moda, corre el riesgo de convertirse en un simulacro amable. No hay nada malo en eso, como recuerda Hernández de la Fuente –la autoayuda tiene su propio valor y quien la necesite hará bien en acudir a ella–, pero no podemos confundir ese género con el ejercicio exigente, a veces incómodo, siempre transformador, de la filosofía antigua. Y eso solo se encuentra en las fuentes, no en las interpretaciones dulcificadas que circulan por redes, newsletters y libros que se venden como pan caliente.

Hernández de la Fuente mencionaba en su correo al profesor August Wilhelm Schlegel recuperando una cita que debería grabarse a la entrada de cualquier facultad de Humanidades: «Leset fleißig die Alten, die wahren eigentlich Alten. Was die Neuen davon sagen bedeutet nicht viel». Es decir, «leed con diligencia a los antiguos, los verdaderamente antiguos. Lo que los modernos decimos sobre ellos importa mucho menos.

A simple vista, podría sonar a purismo filológico. Sin embargo, lo que late aquí es algo más profundo: una llamada a reconectar con la experiencia original del pensamiento. Y sí, leer a los antiguos no es nostalgia: es resistencia. En un tiempo que confunde velocidad con profundidad, detenerse en un texto clásico es un acto de desobediencia silenciosa. Tal vez ahí, en ese gesto, empieza la verdadera filosofía.