Un presupuesto para crecer

La llegada del puente de diciembre, con la celebración, precisamente hoy, del aniversario de la Constitución Española y, el lunes, la Inmaculada Concepción, marca el inicio de la cuenta atrás para el comienzo de un nuevo año. En el caso de las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Castellón, este tiempo de descuento es especialmente importante, pues implica sacar adelante los presupuestos del próximo ejercicio para que, recién iniciado el 2026, puedan estar en marcha y la actividad municipal no se bloquee. Tras años sin que esto que parece tan lógico sucediera, el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir se fijó como imprescindible volver a restituir la normalidad en este sentido y presentar las cuentas en tiempo y forma antes de finalizar cada año.

El pasado jueves, por tercera vez desde que estamos en el gobierno, cumplimos con la palabra dada y dimos a conocer las cuentas que marcarán el devenir de nuestra ciudad no solo en los próximos 12 meses, sino más allá. Se trata de un presupuesto histórico, que asciende nada más y nada menos que a 253 millones de euros, lo nunca visto en Castellón, y que, además, estoy convencida de que será crucial para impulsar esta Tercera Transformación de la ciudad que se inició en julio del 2023. Crear esta nueva capital, más verde, más accesible, con el protagonismo de los ciudadanos, de los barrios y de las familias es mi gran motivación y la de los concejales y concejalas del equipo de gobierno para, día a día, seguir trabajando y avanzado.

A todos y cada uno de ellos les tengo que agradecer el esfuerzo extraordinario realizado a lo largo de los últimos días para recoger en un documento todas sus necesidades pero hoy, de manera especial, debo agradecerle al concejal delegado del Área de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano, Juan Carlos Redondo, sus largas jornadas frente al ordenador para hacer posible que los números cuadrasen y llegar a día de hoy pudiéndoles decir que no solo tenemos los mejores presupuestos de la historia de la capital de la Plana sino que, junto a ellos, también vamos a aprobar por primera vez la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, tras el acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y la Intersindical Valenciana. Una vez más, la capacidad de diálogo y de escucha de este ejecutivo nos ha permitido llegar a acuerdos nunca antes vistos y que también permitirán acelerar la puesta en marcha de los proyectos incluidos en las previsiones económicas del 2026.

También debo reconocer a los castellonenses su colaboración. Sus propuestas, manifestadas mediante los presupuestos participativos, han sido muy importantes a la hora de conocer de primera mano sus carencias y tratar de resolverlas mediante unos presupuestos que, como les decía, pretenden que esta sea una ciudad de la que nadie quiera marcharse y en la que muchos quieran establecerse.

Para ello, el próximo 23 de diciembre, a solo dos días de Navidad, en un pleno extraordinario, aprobaremos unas cuentas con un claro perfil inversor que incluye los 11,6 millones de Fondos Europeos adjudicados a la ciudad. Estos fondos, entre otros, harán posible que ya en enero se inicien las obras del nuevo Mercado Central, que cuenta con más de 7,3 millones de euros en 2026, o la creación del que será el parque urbano más grande de Castellón, Censal Parc, que dispone de una asignación este año de 4 millones de euros. Tampoco me puedo dejar el Plan de Barrios, que beneficia a cerca de 600 familias de cinco grupos residenciales de Castellón y en el que se están invirtiendo un total de 17 millones de euros, de los que 3,7 millones están reservados para 2026.

Se trata de un presupuesto que prioriza las cuestiones que preocupan de manera especial a los castellonenses: el acceso a una vivienda, contar con más seguridad, el fomento del empleo, mejor transporte y servicios públicos, la limpieza… y todo ello pagando menos impuestos. Porque la rebaja de la presión fiscal ha sido desde el primer día otra de nuestras prioridades. En las cuentas del 2026, de nuevo, se incluye una bajada del IBI, que ya suma una reducción del 8% desde el 2023. Pero, además, también incorporan una batería de medidas para mitigar los efectos del basurazo de Pedro Sánchez en las familias de la ciudad. Porque, como siempre decimos, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses.

Con estos más de 253 millones vamos a hacer más grande ese orgullo de ser y sentirse de Castellón, de sus servicios públicos, de su inmejorable calidad de vida. Un Castellón que construimos juntos. Una ciudad moderna, pero también orgullosa de sus raíces, que va a cumplir 775 años, pero que también mira a Europa. Una ciudad que sitúa el bienestar de sus vecinos en el centro de su acción de gobierno, apoyados en esa Tercera Transformación que ya ha comenzado. Seguimos.

