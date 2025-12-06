Privacidad privada

Nos vigilan. Nos acechan. Gobiernos y entes aún más poderosos como son las grandes corporaciones, empresas mastodónticas que facturan más que muchas naciones, investigan nuestras rutinas y costumbres, nuestros movimientos, en qué gastamos el dinero. Incluso quieren saber cuáles son nuestros pensamientos. Indagan para conocer la ideología política que tenemos, los hábitos sociales que practicamos. En fin, que lo quieren saber todo de usted y de mí, del desempleado de la esquina, del profesor de Matemáticas y del jubilado campeón de petanca. También de los niños, claro. Información es poder, dijo no sé quién, probablemente allá por el pleistoceno, cuando ni siquiera existían los humanos y un dinosaurio avispado quiso saber cómo y dónde se alimentaban otros bichos más pequeños, para comérselos. Esas bestias gigantescas siguen existiendo, aunque tienen un aspecto bien diferente hoy en día. Sus ojos son múltiples, incontables. Aunque carezcan de iris y pupila, nos escudriñan muy de cerca. Se valen de cámaras de seguridad, de cookies en internet, del rastreo a las tarjetas de crédito, de inteligencias artificiales que interpretan nuestros mensajes e interacciones en las redes sociales.

Quizá sepan más de nosotros que la gente con la que compartimos cotidianidad. Puede que hasta más que nosotros mismos.

Por eso me encanta cuando en Youtube me muestran publicidad de comida para perros. Porque, desgraciadamente, no tenemos perro en casa (nos conformamos con una cobaya de pelo largo que no necesita paseos diarios, inviables ahora mismo con nuestros horarios). Por supuesto, no le doy al botón de «no me interesa». Prefiero anuncios irrelevantes por completo, de esos que bajo ninguna circunstancia te crean necesidades de consumo. Tres cuartos de lo mismo me pasa con la campaña de la lotería de Navidad: de eso no gasto. Ojalá todas las incitaciones consumistas vinieran por ahí.

Así que casi diría que bienvenida sea la propaganda, pero no quiero lanzar las campanas al vuelo porque sé que cada vez es más personalizada y eficaz. A no mucho tardar me encontraré promociones que sí resultan interesantes. Como las de coches, que ya me inundan, pero también aquí me siento tranquilo: sus precios son prohibitivos y, pese a la tentación, la imposibilidad de adquirir uno, curiosamente, me tranquiliza.

Está bien que la vigilancia haya machacado la criminalidad. Ahora mismo los sistemas de vigilancia en las calles son innumerables y cualquier delito cometido resulta más difícil de enmascarar. También va bien en cuanto al fraude económico: cada vez es más complicado esconderle beneficios a Hacienda. Aunque puntualmente nos dé rabia cuando un radar nos multa por pasarnos un poco de la velocidad permitida o nos toca pagar impuestos por una transacción, en general, vuelven nuestra vida más segura y el Estado dispone de más recursos gracias a esas medidas. A cambio, nuestra intimidad queda al descubierto. No hay avance sin pequeños retrocesos; eso es inmutable.

Lo que de verdad da miedo es el uso de mis datos que puedan hacer las grandes empresas. Mucho.

Editor de La Pajarita Roja