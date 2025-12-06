Reencuentros

Cuando en un estudiante germina el amor por la cultura, permanece toda su vida. Y suele ser un profesor o maestro quien enciende esa llama, fruto de su vocación y entrega a la enseñanza. Sin embargo, es raro, muy raro, que su labor didáctica obtenga el merecido reconocimiento, salvo por el aprecio que sus alumnos suelen dispensarle, cariño y respeto que en verdad suponen el más valioso premio para ellos.

No obstante, existen galardones orientados a identificar a los educadores destacados, que llegan más lejos de lo que el normal ejercicio de su profesión les exige, y tienen un impacto significativo en la vida del alumnado y de la comunidad. Como el Global Teacher Award, que ha otorgado en la India su premio 2024 a Ana Belén Yuste, profesora del IES Consaburum en Consuegra, Toledo; una docente que se esfuerza por adaptarse a las nuevas tecnologías sin desdeñar en absoluto los métodos tradicionales, con los que ella misma se formó. Recuerda con cariño a maestros y profesores que desde su más tierna infancia fueron esenciales para proporcionarle un apoyo trascendental en su camino hasta la universidad e intenta inducir en sus alumnos ese mismo impulso y motivación que ella recibió y que tan indeleble huella le dejó.

Es muy hermoso el reencuentro con los educadores que nos han marcado. Tuve ocasión de vivir ese sentimiento, no de forma personal, sino a través de una página en la obra Iniciación a la historia de la literatura en Aragón, donde junto a la mía está la reseña de Leandro Gay, antiguo profesor de la Universidad Laboral, en el séptimo curso de Bachillerato Técnico Superior; un docente que supo inculcarme su querencia hacia el Derecho y en cuya memoria leí toda su obra, origen de nuestra complicidad compartida en la creatividad literaria.

Escritora