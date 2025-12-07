Opinión | PARAULES DE VIDA
Immaculada Concepció
Santa Maria, Terra pura on Déu va voler posar el seu estatge, Mare el cor de la qual fou preservat de tota ombra perquè el vostre lliurament brillés sense taca en la Història de la Salvació.
Avui, cada llum encesa és un petit Evangeli: una flama que proclama que Vos vau ser triada per portar al món la Llum veritable que il·lumina qualsevol cor ferit.
Inmaculada Mare, ensenyeu-nos el secret dels vostres ulls, una mirada que reconeix el petit, cuida el fràgil, acaricia el ferit i, en posar-se sobre cadascun de nosaltres, ens recorda que tot en aquesta vida pot ser redimit quan passa pels ulls d’una mare.
Vos, que vau dir «sí» sense condicions i vau lliurar la vostra vida a la voluntat del Pare, acolliu-nos sota el vostre mantell i ensenyeu-nos a abraçar la voluntat de Déu; amb serenitat i llibertat, amb aquesta tendresa vostra que no humilia, sinó que aixeca; que no exigeix, sinó que acompanya; que no obliga, sinó que convida al goig de pertànyer plenament a Déu.
Aurora de la Humanitat nova, feu que la llum que avui encenem davant vostre Encengui també els nostres ulls, perquè aprenguem a mirar com Vos ho feu: sense judici, sense duresa, sense pressa, descobrint en cada rostre la petjada del vostre Fill i en cada història la possibilitat d’un nou començament.
Que la claredat de la vostra gràcia il·lumini les estades fosques de la nostra vida; que la vostra puresa obri camins d’esperança allí on el pecat ha deixat ferides; que la vostra maternitat fidel ens ensenyi a cuidar amb la vostra cura i a estimar amb el vostre amor, fins que el món sencer pugui reconèixer-se reflectit en la suavitat del vostre cor bo.
Mare Immaculada, feu-nos senzills com la vostra ànima, valents com la vostra fe, dòcils amb el vostre cor. Estimada Mare, que reneixi en nosaltres l’alegria de saber-nos estimats, custodiats i acompanyats per Vos; i que el món, en veure la llum que Vos enceneu en nosaltres, trobi un motiu per a creure, una abraçada on descansar i una llar on tornar.
Amén.
Bisbe de Tortosa
